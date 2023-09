Proč nenechávat bobkový list v omáčce? Málokdo to ví, důvod znají jen profíci

Vavřín vznešený neboli bobkový list je lahodné koření, které dochutí každý pokrm. Umíte jej ale při vaření správně použít? Zkušení kuchaři vědí, kdy a jak dlouho bobkový list ponechat v pokrmech. Nechte se inspirovat, proč je načasování tolik důležité.

Skvěle se hodí do omáček, vývar by bez něj nebyl úplný, chuť ryb pozvedne do astronomických výšek a parádu udělá i v kombinaci se zvěřinou a houbovými pokrmy. Bobkový list je v kuchyni nedoceněný společník. Ovšem jeho použití má svá pravidla. Jejich porušení by vám mohlo připravit ne zcela příjemný zážitek. Bobkový list oplývá nejen úžasnou chutí a vůní, je i skvělým léčitelem. Jeho blahodárné účinky na lidský organismus znali již naši předkové, kteří jich hojně využívali.

Jaké účinky to jsou? Podívejte se ve videu na YouTube, na kanálu Bylinkopedie:

Proti bolestem

Pokud bobkový list použijete správným způsobem, může vám ulevit od spousty neduhů. Umí zmírňovat projevy nachlazení, velkým pomocníkem je v boji proti bolestem hlavy, umí také zklidnit rozbouřené zažívání a zatočit se zažívacími obtížemi a v neposlední řadě je skvělým pomocníkem při bolestech kloubů a svalů. A to zejména díky svým protizánětlivým a analgetickým vlastnostem.

Odplavte stres

Listy vavřínu jsou takřka zázračné a jejich účinky věhlasné, ostatně, proč by jej jinak volili starověcí Římané jako symbol vítězů. Kromě výše zmíněných léčivých účinků vavřín velmi pozitivně ovlivňuje i duši. Látky v něm obsažené mají zklidňující účinky na náš organismus a na nervový systém. Dokáže odplavit stres a navodit pocit klidu a pohody.

Bobkový list je silně aromatický. Nádherně voní a pokrmu dodá lahodnou chuť. Při nespávném zacházení jej ale může i pokazit. Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Správné načasování

To jsou všechno pádné důvody, proč bobkový list používat v kuchyni co nejhojněji. Musíte však dodržovat určitá pravidla. Kdybyste dali vavřín do pokrmu příliš brzy, hrozí, že dobrota zhořkne a nebude k jídlu. Na vině jsou hořčiny a třísloviny, které mají hořkost na svědomí. Když přidáte list do pokrmu příliš brzy a poté jej ještě nějakou dobu intenzivně vaříte, pokrm nezíská lahodné vavřínové aroma, ale hořkost.

Vždy vyjmout

A jak tedy na něj? Do pokrmu jej dávejte maximálně deset minut před koncem vaření. Aroma listu bude mít čas se naplno rozvinout, ale málo času na to, aby do pokrmu pustil hořkost. Jakmile je jídlo hotové, ať už se jedná o omáčku nebo polévku, listy z hrnce vyjměte, nenechávejte je tam do druhého dne. Pokrm by tak mohl přijít o lahodnou chuť a mohl by zhořknout.

