Domácí boloňská omáčka: Úplně jednoduchá a chutná fantasticky

Na boloňskou omáčku se na internetu i v kuchařkách vyskytuje celá řada receptů. Zatímco postup u nich zůstává víceméně stejný, leckdy se liší v ingrediencích. A najít pak mezi nimi ten pravý italský může být poměrně tvrdým oříškem. Víte, jak klasickou boloňskou omáčku připravují Italové? Je to naprosto jednoduché.

Zdroje: YouTube.com, fresh.iprima.cz, seasonedpioneers.com

Boloňská omáčka je jedním ze základních pilířů italské kuchyně. Své využití totiž najde hned v několika tradičních pokrmech. Skvěle chutná jak na těstovinách, tak například v lasagních nebo jako součást klasického italského zapečeného lilku. Recept na tuto omáčku by tedy pro každý případ měli mít ve své kuchařce všichni.

Kde se vzala boloňská omáčka

Jednoho by hned na první dobrou napadlo, že boloňská omáčka musela vzniknout v italském městě Boloňa. Jenže to tak úplně není pravda. Vůbec poprvé se totiž omáčka začala vařit ve městě Imola, které se nachází západně od Boloně, a to na konci 19. století.

Pravdou zůstává, že měla k podobě boloňské omáčky, jak ji známe dnes, dost daleko. Šlo totiž spíše o ragú složené z velkých kusů zeleniny a masa, i tak se ale podávala omáčka s těstovinami. O název omáčky se pak pravděpodobně postaral kuchař Pellegrino Artusi, který zmíněné ragú nazval ve své kuchařce jako „boloňské”.

Bez boloňské omáčky se neobejdou ani milované lasagne. Zdroj: Tatiana Vorona/Shutterstock.com

Boloňská omáčka

Recept na klasickou boloňskou omáčku je velmi jednoduchý, avšak poměrně časově náročný. Vězte ale, že vynaložený čas se vám vrátí v podobě lahodné odměny. Ještě než se pustíte do samotného vaření, nakrájejte se veškerou zeleninu nadrobno. Na čtyři porce použijte 80 gramů mrkve, 50 gramů petržele, 50 gramů celeru, 70 gramů cibule a 3 stroužky česneku.

Na detailní postup se podívejte ve videu:

Zelenina jako základ boloňské omáčky

Ve velkém hrnci zahřejte asi 4 lžíce olivového oleje a zlehka opečte mrkev, petržel a celer. Jakmile zelenina lehce zezlátne, přidejte k ní ještě cibuli. Nakonec do hrnce přijde i česnek, který nechte jen lehce rozvonět. K zelenině dejte opékat také 500 gramů mletého masa (ideálně hovězího).

Boloňské špagety jsou naprostou klasikou. Zdroj: Shutterstock

Mleté maso během smažení vařečkou dobře rozmělněte, vmíchejte do něj 60 gramů rajčatového protlaku, všechno lehce osolte, opepřete a přidejte do hrnce také 6 kuliček nového koření a 4 bobkové listy. Přidejte také 300 gramů pokrájených rajčat a všechno zalijte 250 mililitry dobrého červeného vína. Na středním plameni za častého míchání vařte 10 minut, aby se odpařil alkohol. Pak do hrnce nalijte 2 litry hovězího vývaru a na mírném ohni omáčku vařte dvě hodiny. V průběhů vaření omáčku čas od času kontrolujte. Kdyby se náhodou odpařilo až moc tekutiny, přilijte ještě trochu vývaru. Na závěr z omáčky odstraňte bobkové listy a nové koření.

Omáčku následně můžete podávat například se špagetami či jiným druhém těstovin. Případně ji použijte do dalších pokrmů.