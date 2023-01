Boží milosti má babička vždycky smažila v zimě. Podařilo se mi najít recept

Boží milosti patří mezi oblíbený druh nejen velikonočního pečiva. Jsou jemné, nadýchané a při správné úpravě se doslova rozplývají na jazyku. Receptů, jak je připravit, existuje celá řada. Jeden z nich jim ale dominuje.

Boží milosti se tradičně připravují na Velikonoce, populární jsou ale také na Vánoce, v povánočním období a také při masopustu. Jde o malé čtverečky vykrojené z těsta, které se smaží v oleji nebo sádle a následně se obalují v moučkovém cukru. Jsou natolik delikátní, že se v mnohých domácnostech připravují a připravovaly po celý rok. Pokud ovšem na stole milosti spočinuly jindy než na Vánoce, Velikonoce či masopust, říkalo se jim panské cukroví.

Proč boží milosti

Boží milosti nejsou žádnou neznámou. Na území Čech se připravují už dlouhá léta a mají svou tradici. Jenže už jen málokdo ví, odkud se vlastně vzal jejich název. Podle některých zdrojů je to ale právě kvůli surovinám, které se při pečení božích milostí používají. Když dříve drahé ingredience jako mouka, máslo, cukr a vejce vytvoří vynikající pochoutku, jež se rozplývá na jazyku, jde s nadsázkou o „milost od Boha”.

Boží milosti chutnají nejlépe, když je usmažíte na sádle. Zdroj: OlgaBombologna / Shutterstock.com

Kdy přesně se ale začaly boží milosti péct, není tak úplně jasné. Recept na ně ovšem ve své knize Domácí kuchařka popsala už v roce 1826 už Magdalena Dobromila Rettigová. Postup se rychle ujal a v každé domácnosti se pak mírně upravoval.

Boží milosti podle babičky

Na přesný postup se podívejte ve videu:

Do velké mísy nasypte 150 gramů mouky. Přidejte na kostičky nakrájených 35 gramů másla, 3 žloutky, 35 gramů moučkového cukru, 2 lžíce zakysané smetany a 1 lžíci rumu. Ze všech ingrediencí vypracujte pevné hladké těsto, které se nelepí. Pokud by se přece jen trochu lepilo, přidejte mouku. Je-li ale naopak drolivé, spravíte jej trochou zakysané smetany. Těsto přikryjte a dejte jej alespoň na 1 hodinu odpočívat do chladu.

Z těsta vykrojte čtverečky

Odpočinuté těsto dejte na lehce pomoučenou pracovní plochu a rozválejte jej do placky vysoké zhruba 0,5 centimetru. Pak z těsta s pomocí nože vykrojte menší čtverečky a ty následně ještě uprostřed několikrát nařízněte. Bohatě stačí například tři zářezy, pokud jste ale umělecká duše, klidně si s nožem můžete více vyhrát a do těsta vyřezat nejrůznější obrazce.

Takto připravené milosti smažte v rozehřátém sádle dozlatova. Použít můžete i klasický olej, ale na sádle jsou milosti podstatně chutnější.

Ještě horké milosti bohatě obalte v moučkovém cukru a můžete rovnou podávat. Nejlépe chutnají k šálku horkého čaje nebo kávy.

EXTRA TIP

Těsto si pochopitelně můžete ještě vylepšit podle svých preferencí. Někdo do něj přidává citronovou kůru, jiní zase vanilkové aroma či vanilkový cukr. Nejlépe si je ale vychutnáte v jejich nejklasičtější podobě.