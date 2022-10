Bramboračka podle Babici: Poctivá, vydatná, zdravá. Nikdo nemá lepší recept

Podzim už vystrkuje své drápky a po letních salátech přichází doba teplých polévek, které nasytí a náležitě zahřejí. Jednou z nejoblíbenějších je klasická česká bramboračka. Pojďte si ji zkusit uvařit rychle a jednoduše podle receptu kuchaře Jiřího Babici.

Bramborová polévka se s oblibou vaří téměř v každé domácnosti. Je na ní mnoho domácích receptů a každý zkušený kuchař má i svou „vychytávku“. Někdo vaří polévku hustší a dává do ní zavařit například různé noky, nebo například krupky. Jiný dává přednost variantě řidší. V každém ohledu by se do ní měli přidat i houby, které dodají bramboračce ten správný říz. Provoňte si byt vůní hub, koření a majoránky. Uvidíte, že budou všichni doma nadšeni a skvěle si pochutnají.

Bramboračka je odjakživa populární

Původem pocházejí brambory z Jižní Ameriky a během 16. století zdomácněly i v Evropě. Jakmile se dostaly do českých kuchyní, staly se základem mnoha pokrmů, a to i polévek. A právě bramboračka patřila pro svou jednoduchost a finanční nenáročnost k jedněm z nejoblíbenějších. Stačilo na ni jen pár domácích surovin a jednalo se o pokrm, který dozajista zasytil.

Provoňte si byt vůní hub, koření a majoránky. Zdroj: Kamila Procházková / Foto

Co budete potřebovat

Každá správná bramboračka se vaří samozřejmě z brambor a také z kořenové zeleniny, konkrétně z mrkve, celeru a petržele. Můžete však použít i další vámi oblíbenou zeleninu, vhodný je například pórek, drobné kousky květáku nebo růžičková kapusta. A ve správné bramboračce by nikdy neměly chybět houby. V případě, že je nemáte, můžete použít i žampiony nebo hlívu ústřičnou, ale chuťově bude polévka trochu jiná. Také byste nikdy neměli zapomenout na česnek, kmín a čerstvě nadrcenou majoránku.

Poctivá bramboračka podle Babici

Při přípravě bramboračky je vždy lepší si všechny potřebné suroviny dopředu nakrájet na tak velké kousky, jak jste zvyklí. Práce vám půjde lépe od ruky.

Na oleji orestujeme 2 nadrobno nakrájené cibule a 1 kávovou lžičku kmínu. Díky tomu se kmín lehce rozevře a bude více vonět. Smažte tak 2 až 4 minuty. Následně cibulku s kmínem zaprašte 2 až 3 polévkovými lžícemi hladké mouky. Záleží, jak kdo má rád bramboračku hustou. Pokud chcete hustší polévku, přidejte určitě lžíce tři. Postupně se vám vytvoří cibulová jíška. V tuto chvíli základ zalijte asi 1 l horké vody. Aby vám nevznikly žádné žmolky, řádně vše promíchejte metličkou.

Přidejte nejprve nakrájenou kořenovou zeleninu, a to ¼ až ½ celeru, 2 petržele a 2 mrkve. Opět zamíchejte, osolte 1 kávovou lžičkou soli a dochuťte 2 stroužky česneku a nasekanou plocholistou petrželkou. Kdo má rád houby, přidá buď čerstvě nakrájené nebo i sušené, které je dobré si předem namočit. Lepší barvu a vůni dodají polévce spíše houby sušené. Hrnec přiklopte pokličkou a nechte tak 10 minut vařit.

Při přípravě bramboračky je vždy lepší si všechny potřebné suroviny dopředu nakrájet na tak velké kousky, jak jste zvyklí. Práce vám půjde lépe od ruky. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Po uplynutí náležité doby přidejte 3 nakrájené brambory, které se vaří rychleji než kořenová zelenina a houby. Pak nechte zeleninu vařit dalších 20 minut. Nyní polévku dochuťte 2 rozmačkanými stroužky čerstvého česneku, rozemněte rukama do polévky sušenou majoránku, ještě jednu dávku čerstvě nasekané plocholisté petrželky a opepřete. Můžete servírovat ihned, anebo nechte polévku ještě hodinku odležet.

