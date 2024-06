Opestřete zajetý jídelníček něčím, co často připravovaly naše babičky. Skvělým řešením je vynikající bramboráková buchta.

Zařaďte do svého repertoáru připravovaných domácích pokrmů také bramborákovou buchtu. Zcela jistě si recept oblíbíte pro jeho jednoduchou přípravu a dokonalý výsledek.

Buchtu lze podávat nejen teplou, ale i studenou, například se zelným salátem. Tento pokrm prostě nikdy nezklame a jistě s ním sklidíte náležitý úspěch u všech strávníků.

Chcete znát recept na bramborovou buchtu s uzeným masem?

Co budete potřebovat

K přípravě bramborákové buchty si nejprve nachystejte veškeré ingredience, ať je máte prakticky při ruce. Na 6 větších porcí budete potřebovat: 1 kg brambor, nejlépe typu A, 1 celé syrové vejce, 4 vrchovaté polévkové lžíce hrubé mouky, mletý pepř, sůl, 1 malou lžičku sušeného česneku, kousek čerstvé feferonky, majoránku, 200 g pasty Sauce Tradicional, 1,5 nožičky tokajské klobásy, 100 g sýra, černé olivy bez pecek, 2 střední cibule a tymián.

close info shutterstock.com zoom_in Brambory nastrouhejte na hrubém struhadle.

Recept na bramborákovou buchtu

Oloupejte si brambory a nastrouhejte je na hrubším struhadle. Pak z nich vymačkejte vodu do misky a škrob, který se usadí na dně, dejte zpět k bramborám. Poté dodejte 1 celé syrové vajíčko, mouku, sůl, majoránku, pepř a sušený česnek a na malé kousky nakrájenou feferonku. Veškeré ingredience řádně promíchejte a zapněte troubu na 190°C.

Vyložte si plech pečicím papírem a rovnoměrně na něj rozložte připravené těsto do výšky cca 2 cm. Poté vložte do předem vyhřáté trouby a pečte zhruba ½ hodiny. Pak buchtu vyndejte a potřete ji po celé ploše pastou, poklaďte kolečky klobásy, sýrem pokrájeným na plátky a černými olivami. Nakonec buchtu posypejte kolečky čerstvé cibule a posypte tymiánem. Plech opět vložte do trouby a zapékejte zhruba dalších 20 minut.

close info Křepelka Mikuláš / Canon EOS R5 zoom_in Bramboráková buchta je vynikající jako chuťovka nejen k vínu i pivu, ale jedná se i o skvělou přílohu jak k zelenině, tak i masu.

Příloha i chuťovka

Bramboráková buchta je vynikající jako chuťovka nejen k vínu i pivu, ale jedná se i o skvělou přílohu jak k zelenině, tak i masu. Skvěle chutná i druhý den ohřátá pár minut v troubě.

Tipy

V uvedeném receptu je samozřejmě možné i improvizovat a klobásu nahradit například uzeným masem, perfektně chutnají i škvarky nebo houby. Stejně tak můžete experimentovat s různými druhy sýra, koření i bylinek.

