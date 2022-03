Proč přidat do bramboráků jedlou sodu: Budou chutnější a křupavější

Bramboráky jsou velkou českou pochoutkou, a to pro děti i pro dospělé. Cílem každé kuchařky a kuchaře je udělat je co nejchutnější a nejkřupavější. Ač se recepty liší, existuje trik, který poslouží všem. Dokonale křupavých bramboráků dosáhneme přidáním jedlé sody.

Bramboráky jsou typickým lidovým jídlem, ale i při jeho přípravě platí „jiný kraj, jiný mrav“. Nejen že se jinak dělají, ale i v naší malé zemi se jinak jmenují – bramborák je cmunda i strouhanec. Vždy jde ale o chutné bramborové placky, které by měly být krásně křupavé, ať už je smažíte na sádle nebo na oleji. Možná vás to překvapí, ale skvělým trikem pro křupavé bramboráky je jedlá soda.

Jedlá soda se dá použít i do bramboráku. Bude pak krásně křupavý. Zdroj: shutterstock.com

Pozor na jedlou sodu a kypřicí prášek

Jak víme, jedlá soda či soda bikarbona má opravdu rozsáhlé využití. Jedním z nich je právě její využití při pečení, kde má jako kypřidlo za úkol těsto prokypřit, zvláčnit a zvětšit jeho objem.

I když je jedlá soda základní součástí kypřicích prášků do pečiva, soda i kypřicí prášek se používají jinak. U jedlé sody je přitom velmi důležité její dávkování, a to i pokud jde o bramborák. Kdybychom si mysleli, že je jedno, zda použijeme prášek anebo sodu, bylo by to špatně, protože fungují na jiném principu.

Chemické reakce, kdy dochází k uvolňování oxidu uhličitého a unikání bublinek, jež těsto kypří, zvětšuje se jeho objem, nadýchanost a vláčnost, jsou s jedlou sodou i práškem do pečiva odlišné.

Jedlá soda v bramborákovém těstě

Jedlá soda je zásaditá látka. To znamená, že když ji použijeme jako kypřidlo, musíme vždy do těsta přidat něco kyselého. A to platí i u bramboráků, což by nás jinak asi nenapadlo. Do těsta obecně tak přidáme třeba jogurt, podmáslí, acidofilní mléko, ocet nebo citronovou šťávu. Jedině tak dosáhneme správného efektu.

Při kontaktu s teplem se pak díky jedlé sodě zvětší objem těsta, na což nesmíme zapomenout. Jedlá soda má silný účinek. Ve skutečnosti je asi třikrát až čtyřikrát silnější než prášek do pečiva. S jejím použitím to tedy rozhodně nesmíme přehnat.

Navíc bramborák je od slova brambora, takže by si měl zachovat co nejbramborovější chuť.

Co česká rodina, to 'zaručený' recept na nejlepší bramboráky Zdroj: profimedia.cz

Recept na křupavý bramborák s jedlou sodou

Tajemstvím skvostného bramboráku je kromě obyčejného sádla také soda.

Budeme potřebovat:

500 g brambor

1 hrnek polohrubé mouky

5 stroužků česneku

1/2 lžičky jedlé sody

1/4 lžičky soli

1/4 lžičky pepře

majoránka

1/4 lžíce rostlinného oleje

2 vejce rozšlehaná se 100 ml mléka

jarní cibulka na ozdobu

Brambory nastrouháme nahrubo a zalijeme vejci rozšlehanými v mléce. Přidáme mouku, prolisovaný česnek, olej, podle chuti, sůl, pepř, majoránku a jedlou sodu. Směs důkladně promícháme a necháme odpočívat na teplém místě 15 minut. Důkladně promícháme. Na pánvi rozehřejeme sádlo. Těsto nalijeme na pánev s vysokou vrstvou sádla a vytvoříme placku. Čím tenčí bramboráky tvoříme, tím jsou křupavější. Smažíme dozlatova. Po vytažení domácí bramborák osušíme v papírové utěrce. Můžeme ještě dosolit, posypat kmínem a jarní cibulkou.

Bramboráky budou krásně křupavé a jedinečné.

Dobrou chuť.

Zdroje:

www.chute-sveta.cz, www.cooks.com, www.kucharkaprodceru.cz