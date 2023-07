Úžasně křupavé bramboráky podle Pohlreicha: Šéf používá trik s cedníkem

Usmažit dokonale křupavé bramboráky se může na první pohled jevit jako zcela jednoduchý úkol, opak ale bývá velmi často pravdou. Pokud se i vám stává, že z pánve vytahujete spíše bramborové lívance namísto křupavých bramborových placiček, zbystřete. Zdeněk Pohlreich má totiž trik, jak bramboráky dovést k dokonalosti.

Zdroje: bestrecept.cz, YouTube.com, jimeto.cz

Bramboráky jsou součástí české kuchyně snad už od nepaměti. Fungují skvěle jako samostatný pokrm, často se servírují i jako příloha například ke guláši. Přestože jsou ale natolik oblíbené a není snad nikdo, kdo by je čas od času nepřipravoval, stále je celá řada lidí dělá špatně. A ve výsledku rozhodně nejsou tak lahodné, jak by mohly být.

Podrobný postup, jak vykouzlit dokonalé bramboráky, najdete i ve videu:

Nejkřupavější bramboráky

Příprava těsta na bramboráky není nikterak složitá. Rozhodně ale nestačí jen nastrouhat brambory a smíchat je s dalšími ingrediencemi. Chce to o trochu více práce a péče. Velmi často se stává, že nastrouhané brambory pustí do těsta velké množství vody, kvůli čemuž pak mají mnozí tendenci do něj přidávat spoustu mouky. Právě to je ale problém. Protože kvůli mouce jsou bramboráky velmi hutné a nikdy se neusmaží dokřupava.

Zkuste to tedy jinak. Jakmile si nastrouháte brambory, zlehka je osolte, promíchejte a dejte je do cedníku. Nechte brambory pár minut odpočívat. Pustí totiž vodu, která pak nebude dělat zbytečnou neplechu v těstě. A bramboráky budou úžasně křupavé.

Aby byly bramboráky křupavé, musíte brambory zbavit přebytečné vody. Zdroj: profimedia.cz

Aby těsto na bramboráky nezhnědlo

Častým problémem je pak i barva těsta. Brambory totiž po nastrouhání rychle zoxidují a změní svou barvu z krásně žluté na nevzhledně vyhlížející hnědou. To sice nijak neovlivňuje chuť bramboráků, ale pochopitelně po usmažení nevypadají tak dobře. Aby k tomuto jevu nedocházelo, stačí do těsta přidat namísto studeného mléka mléko horké.

Horké mléko zajistí, že budou mít bramboráky nádhernou barvu. Zdroj: Sea Wave / Shutterstock.com

Bramboráky podle Zdeňka Pohlreicha

Oloupejte si 750 gramů brambor. Ideálně varný typ C, které obsahují dost škrobu a těsto tak dobře drží pohromadě. Brambory nastrouhejte na jemném struhadle, lehce je osolte a nechte je pár minut ležet v cedníku, aby pustily vodu. Tu z nich ještě vymačkejte. Pak brambory dejte do mísy a zalijte je 150 mililitry horkého mléka. Zamíchejte a přidejte 2 vejce, 8 stroužků česneku, 1 lžíci majoránky, 1/2 lžičky drceného kmínu a také sůl a pepř. Do těsta vmíchejte ještě 50 gramů hladké mouky a 50 gramů strouhanky.

Na pánvi si rozehřejte zhruba 2 lžíce sádla a v něm smažte bramboráčky z obou stran dozlatova. Po upečení je odkládejte na papírovou utěrku, která z nich odsaje přebytečný tuk. Podávejte je jen tak anebo třeba s kysaným zelím.