Křupavé bramboráky podle Pohlreicha: Toto je správný recept na základní těsto

Voňavé, křupavé a pěkně mastňoučké bramboráky jsou opravdovou lahůdkou. Když je někdo umí dobře udělat, pochutnáte si na nich a rozhodně nebudete řešit počet kalorií. A kdo jiný by měl umět připravit ten nejchutnější bramborák, než jeden z našich nejlepších šéfkuchařů.

Bramboráky jsou poměrně časově náročné jídlo, tudíž je rozhodně neděláme každý týden. Navíc nejsou tak úplně zdravé a dietní, měli bychom je tedy konzumovat střídmě. Jednou za čas ale neuškodí zhřešit a tuhle mastnou dobrotu si dopřát.

Brambory byste vždy měli skladovat na suchém, tmavém a chladném místě. Ideální je sklep nebo balkón. Nepatří do lednice ani na mráz. Pokud totiž přemrznou, zesládnou. Když jsou v teple, klíčí nebo hnijou. Ideální teplota skladování je 2 - 8 °C.

Když brambory na bramborák vybíráte, dejte si pozor, aby nebyly nahnilé, naklíčené či nazelenalé. Ty jsou dokonce jedovaté. Také klíčky obsahují toxiny, vždy je tedy z brambor důkladně odstraňte.

Na bramboráky používejte brambory varného typu C. Zdroj: Anton27 / Shutterstock.com

Dokonalý bramborák by měl být křupavý

Na bramboráky se hodí brambory varného typu C. Ty obsahují hodně škrobu. Škrob v bramborách hmotu krásně spojí a bramboráky drží dobře pohromadě. Varný typ C také používejte na bramborové knedlíky, noky nebo škubánky.

Dokonalý bramborák by měl být křupavý, vonět po česneku a majoránce. Velikost záleží na vás. Někdo má rád velký přes celý talíř a někdo preferuje bramboráky malé a více propečené. Základní suroviny jsou však vždy stejné. Ozvláštnit je pak můžete šunkou, slaninou nebo sýrem. Skvělé jsou samotné, s uzeným a se zelím, anebo třeba jako příloha ke guláši.

Než se pustíme do receptu, přínášíme vám ještě několik triků. Pokud máte těsto příliš tuhé, rozřeďte ho mlékem nebo vymačkanou vodou z nastrouhaných brambor. První bramborák po upečení ochutnejte a zbylé těsto případně dochuťte. Sádlem nešetřete, na pánvi ho musí být vždy pořádná vrstva.

Bramborák můžete upéct i v troubě. Zdroj: lgabriela/Shutterstock.com

Bramboráky podle Zdeňka Pohlreicha

Přinášíme vám recept na základní těsto na bramboráky podle Zdeňka Pohlreicha. Na to budete potřebovat brambory, hladkou mouku, vejce, mléko, česnek, majoránku, sůl, pepř a sádlo na smažení.

Oloupané brambory nastrouháme najemno a vymačkáme z nich přebytečnou vodu. Zbavíme se tak i přebytečného škrobu. K bramborám přidejte vejce, utřený česnek, majoránku, sůl, pepř a hladkou mouku. V případě potřeby přilijte mléko. Vše důkladně promíchejte a spojte v těsto. Někdo dává i cibuli, která dodá bramborákům skvělou chuť.

Rozpalte si sádlo a naběračkou vlévejte do pánve těsto, které rozetřete do krajů, abyste získali placku velikosti dle libosti. Nezapomeneme bramboráky smažit z obou stran dozlatova a následně odsát přebytečný tuk do papírové utěrky.

