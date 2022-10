Jak na dokonalé bramboráky: Vyhněte se těmto chybám, radí šéfkuchař Roman Vaněk

Bramboráky jsou často sázkou na jistotu, hledáte-li rychlý a chutný pokrm, jehož příprava vás bude stát jen pár korun. Nezřídka se ale bohužel stává, že ve výsledku nevypadají úplně tak, jak bychom si je představovali – nejsou křupavé, chybí jim výraznější chuť, anebo jsou až neuvěřitelně nasáklé tukem. Víte, jak zmíněným problémům předejít? Zkuste je připravit tak, jak je dělá Roman Vaněk.

Na bramborácích vlastně není nic těžkého. Stačí nastrouhat brambory, smíchat je s několika dalšími surovinami a z těsta pak smažit placky na rozpáleném oleji. Proč se tedy potom mnozí setkávají s tím, že mají jejich bramboráky k dokonalosti daleko? Možná se během přípravy dopouštějí několika zásadních chyb.

Bramboráky nasladko i naslano

Bramboráky se připravují v mnoha evropských zemích už spousty a spousty let. Nejčastěji naslano, kdy se konzumují jen tak čerstvě usmažené, případně s kysaným zelím a uzeným. Tato kombinace je v Česku známá jako cmunda po kaplicku.

V Maďarsku jsou pak bramboráky často podávány jako příloha ke guláši, v Německu se ale připravují i nasladko, kdy se do těsta nepřidávají česnek, sůl a majoránka a hotové bramboráky se potírají jablečnou přesnídávkou.

Bramboráky patří k oblíbeným jídlům české kuchyně. Zdroj: Timolina / Shutterstock.com

Brambory vybírejte pečlivě

I když by se mohlo zdát, že na bramboráky můžete použít jakýkoliv druh brambor, vůbec nejlépe se vám bramboráky vydaří, sáhnete-li po varném typu C. Ten totiž obsahuje více škrobu, díky čemuž se při smažení bramboráky nerozpadají a jsou také ve výsledku křupavější. Aby byla chuť bramboráků výraznější, prolisujte do nich český česnek, který má mnohem větší sílu než česnek čínský nebo španělský.

Těsto na bramboráky

Připravte si 1/2 kg brambor, ty očistěte a nastrouhejte najemno. Důkladně z nich následně vymačkejte vodu, která by těsto zbytečně naředila a vy byste do něj museli přidávat více mouky. Brambory promíchejte se dvěma celými vejci, 100 gramy hladké mouky, 100 mililitry mléka, pěti stroužky česneku a také trochou soli, pepře a asi hrstí majoránky. Všechno spojte, aby vzniklo polotekuté těsto.

Bramboráky smažíme ideálně na sádle. Zdroj: nulinukas / Shutterstock.com

Bramboráky smažte na sádle

Na pánvi si rozehřejte zhruba 5 lžic sádla. To dodá bramborákům úžasnou chuť a poslouží mnohem lépe než klasický olej. Do rozpáleného sádla pak s pomocí lžíce tvarujte placky z těsta a smažte je z obou stran dozlatova. Kdyby bylo sádlo málo horké, těsto by jej nasáklo a bramboráky by byly opravdu nepříjemně mastné. Snažte se tedy smažení neuspěchat. Hotové bramboráky odkládejte na kuchyňskou papírovou utěrku, která nasaje přebytečnou mastnotu.

TIP: Pokud byste rádi bramboráky takřka bez tuku, vytvořte z těsta placičky na pečicím papírem vyložený plech a dejte bramboráky péct do trouby vyhřáté na 200 stupňů na asi 30 minut. V půlce pečení je otočte, aby byly zlatavé z obou stran.