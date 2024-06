Láďa Hruška je známý svými nápaditými a levnými recepty, které přinášejí nezapomenutelné chuťové zážitky za pár korun. Jedním z jeho zajímavých receptů jsou bramboráky ze starého chleba, díky čemuž skvěle využijete toto pečivo, aniž by skončilo v koši. Vyzkoušejte tento snadný a rychlý recept i vy!

Nestihli jste sníst celý chléb a teď už je dobrý maximálně tak na topinky? Připravte si z něj něco mnohem lepšího! Bramboráky z chleba podle Ládi Hrušky jsou naprosto dokonalé, a přitom velmi jednoduché.

Do tohoto pokrmu si zároveň můžete dát vše, co vám chutná a udělat ho tím ještě více originální. Pusťte se proto do rychlé přípravy a přeměňte váš starší chléb v lahodné bramboráky!

Připravte si jednoduché bramboráky z tvrdého chleba podle videoreceptu Láďy Hrušky na YouTube, na kanálu Lukas Slavik:

Zdroj: Youtube

Namočení starého chleba

Nejprve je důležité starší chléb správně připravit, aby měl ideální konzistenci na výrobu těsta. Chléb tudíž nakrájejte na menší kousky, které vložte do mísy s vodou nebo mlékem. Pokud se rozhodnete pro mléko, tak těsto bude krémovější a výsledná chuť bramboráků jemnější. Zcela ponořený chléb nechte nasáknout asi 10-15 minut. Poté ho vyždímejte a dejte do čisté misky.

Na bramboráky můžete použít jakékoliv starší pečivo.

Rychlá příprava těsta

Změklý chléb v misce rozmačkejte vidličkou, a potom přidejte 2 vejce, 3 prolisované stroužky česneku, sůl a pepř. Vše pečlivě zamíchejte, a nakonec ještě přidejte v dlaních promnutou sušenou majoránku. To pomůže uvolnit její aroma a chuť bramboráků posune na vyšší úroveň. Směs opět důkladně promíchejte, aby se všechny ingredience krásně spojily.

Ingredience dle libosti

Bramboráky z chleba můžete vylepšovat podle svých chuťových preferencí a dostupných surovin. Milovníci zeleniny určitě ocení přidání nastrouhané mrkve nebo cukety. Vyzkoušet můžete i strouhaný sýr jako je eidam nebo parmazán, který bramboráky dokonale spojí.

Pro odvážlivce se hodí přidat i nakrájenou chilli papričku nebo trochu kajenského pepře. Nakonec také nakrájená klobása nebo šunka dodá chlebovým bramborákům výraznější chuť a sytost.

Chlebové bramboráky můžete jíst samotné nebo jako přílohu k masu.

Smažení bramboráků dozlatova

Smažení bramboráků vyžaduje trpělivost a správnou techniku, aby byly bramboráky křupavé a uvnitř dobře propečené. Na pánvi rozehřejte olej a jakmile bude dostatečně horký, teprve poté do něj nalijte po malých naběračkách těsto, čímž se vytvoří krásné placičky.

Smažte na středním ohni z obou stran dozlatova, asi 3-5 minut z každé strany. Usmažené bramboráky vyjměte z pánve a nechte je okapat na papírové utěrce, která odsaje přebytečný tuk.

Další využití staršího chleba

Starší chléb je často vnímán jako nepoužitelné pečivo, ale ve skutečnosti je to skvělá surovina pro mnoho receptů. Můžete jej použít na přípravu strouhanky, žemlovky, chlebové polévky, francouzských toastů nebo ho přidat do polévek jako zahušťovadlo. Nejenže si tím tak obohatíte svůj jídelníček, ale také snížíte plýtvání potravin.

Zdroje: toprecepty.cz, fresh.iprima.cz, jidloaradost.ambi.cz