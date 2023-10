Bramborová kaše je oblíbeným pokrmem nejen všech dětí, ale i milují ji i dospělí. Její dokonalé provedení však závisí na pár zásadních věcech. A nemusíte ji dělat jen stále podle jednoho receptu. Zkuste ji 3x jinak.

Bramborová kaše patří k pokrmům, které se hodí nejen k masu, ale můžete ji podávat i se zeleninou. Ovšem s takovým klasickým řízkem dobré bramborové kaši neodolá nikdo. Tato kombinace je prostě oblíbený evergreen! Pokud však chcete, aby vám kaše nezevšedněla, zkuste jí všelijak obměnit. Stačí dodat další ingredience a jiný druh koření. Máme pro vás hned tři různé varianty receptů a několik dobrých rad, aby byla právě kaše naprosto dokonalá.

Správný typ brambor

Pokud chcete mít perfektní bramborovou kaši, je důležité, jaké brambory k její výrobě použijete. Nejlepším řešením jsou brambory moučné s označením typ C. Pokud byste chtěli využít typu B, pak vždy jen brambory pozdnější a déle skladované.

Jak mít kaši nadýchanou

Každý má rád jinou konzistenci kaše. Někdo tuhou a jiný zase nadýchanou jako obláček. V druhém případě byste měli dodržet tento postup. Jakmile máte uvařené brambory, prolisujte je do mísy a našlehejte je metlami robota krásně do hladka. Nejprve na nižší otáčky, kdy zapracujete máslo a mléko či smetanu, postupně otáčky zvyšujte a kaši vyšlehejte do jemné a nadýchané dokonalosti.

close info Dar1930/Shutterstock.com zoom_in Vařené brambory sceďte a poté rozmačkejte.

Bramborová kaše s česnekem a chilli

Oloupejte si 1 kg brambor a nakrájejte je na menší kostky. Vložte do hrnce a zalijte studenou vodou, přidejte špetku soli a dejte vařit na 20 minut do měkka. Mezitím si očistěte a utřete 2 stroužky česneku a také nasekejte nadrobno 1 chilli papričku zbavenou semínek.

Na pánvi s olivovým olejem připravené chilli zvolna minutu orestujte, přidejte česnek a stáhněte z plotýnky. Vařené brambory sceďte, rozmačkejte a postupně přilévejte po částech 150 ml plnotučného horkého mléka, které pečlivě vmíchávejte. Nakonec přidejte olej s chilli a česnek, případně dosolte a řádně vše ještě jednou promíchejte.

Bramborová kaše se sýrem

Stejně jako v prvním případě si oloupejte cca 1 kg brambor, nakrájejte je na menší kousky, zalijte studenou vodou, osolte a dejte vařit doměkka na zhruba 20 minut. Mezitím si ohřejte 200 ml smetany na vaření.

Když brambory scedíte a rozmačkáte, přidejte 100 g másla a řádně promíchejte. Následně pomalu po částech přilévejte horkou smetanu a šlehejte kaši metličkou. Na závěr přisypte parmazán, zamícháním propojte, případně dochuťte. Většinou to však v tomto případě není nutné, protože sýr je sám o sobě poměrně slaný.

Bramborová kaše se zeleninou

Připravte si 200 g brambor, 2 ks mrkve, 2 ks cibule, ½ celeru a 5 ks ředkviček. Veškerou zeleninu náležitě omyjte, očistěte a nakrájejte na menší kousky. Vložte do hrnce s osolenou vodou a uvařte doměkka. Následně vodu slijte a zeleninu dle vaší chuti případně dosolte. Pak přidejte ½ hrnku vlažného mléka, kousek másla a rozmixujte.

close info Shutterstock.com zoom_in Libeček lékařský je výborným doplňkem bramborové kaše.

Čím lze kaši ještě dochutit?

Bramborovou kaši můžete ještě různými způsoby dochutit. Vyzkoušet lze různé varianty. Skvělou volbou je například posekaný čerstvý libeček, petrželka, pórek, špenát nebo najemno nastrouhaný křen. Pikantní chuť získáte přidáním malého množství vámi oblíbené hořčice.

