Bramborová kaše bez šťouchadla: Dokonalý videonávod, jak ji dělaly naše babičky.

Věděli jste, že bramborovou kaši můžete vykouzlit během pár okamžiků, i když právě nemáte ruční mixér nebo šťouchadlo? Jde to. Naše babičky to tak dělaly, i když jste to možná tehdy vůbec nepostřehli. Takto připravená kaše je jemná, bez hrudek, rozplývá se na jazyku. Je prostě dokonalá. Stejně jako náš videonávod, který vám pomůže k perfektnímu výsledku.

V čem tkví základ úspěchu? Tak především ve vaření brambor. Oproti zažitým postupům zkuste tentokrát uvařit brambory ve slupce. Budou mnohem jemnější. Druhým trikem je náčiní, které jistě máte doma. Inspirujte se v našem videonávodu.

Nadýchaná bramborová kaše bez šťouchadla

Suroviny:

1000 g brambor

150 g másla

250 ml mléka

sůl

Brambory vařte ve slupce. Kaše bude pak jemnější. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Brambory ve slupce vložte do hrnce, osolte a zalijte studenou vodou. Vařte je doměkka, slijte, nechte mírně vychladnout a oloupejte. Pak je v hrnci vidličkou rozmačkejte.

Přidejte ohřáté mléko, máslo, sůl dle chuti a vidličkou vše dobře promíchejte.

Poté si připravte mísu, položte na ni síto a bramborovou směs pečlivě přes síto přepasírujte. Takto bude dokonale jemná a bez nežádoucích hrudek.

Pečené bramborové pusinky snadno připravíte ze zbytků kaše. Zdroj: Shutterstock

Náš tip:

Zbyla vám bramborová kaše? Upečte z ní bramborové pusinky. Ke kaši přidejte celé vejce, žloutek a dobře promíchejte. Směsí naplňte cukrářský sáček s ozdobnou špičkou a na plech s pečicím papírem nastříkejte vedle sebe pusinky tak, aby se nedotýkaly. Potřete bílkem a pečte ve vyhřáté troubě na 160 °C dokud nezezlátnou.

Zdroje:recepty.blesk.cz,www.tarladalal.com