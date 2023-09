Česnek promění bramborovou kaši v delikatesu. Babičky na to měly geniální trik

Bramborová kaše je oblíbeným jídlem nejen dětí, ale i dospělých. Zkuste ji občas udělat jinak. Máme pro vás trik, kde je středem pozornosti česnek. Dodá pokrmu ten správný říz a promění ho v delikatesu.

Bramborová kaše je nejen praktickou a chutnou přílohou k mnoha jídlům, ale je oblíbená i pro svou nenáročnou přípravu. Dobrá a kvalitní bramborová kaše umí pozvednout každý pokrm o stupeň výše. Pokud však chcete její chuť dovést k dokonalosti, vyzkoušejte trik našich babiček a přidejte do ní česnek. Tuto vychytávku jistě ocení všichni fajnšmekři.

Jak připravit bramborovou kaši s česnekem se podívejte v tomto videu na YouTube (kanál Natashas Kitchen):

Trik s cedníkem

Začněte přípravou brambor, budete jich potřebovat něco kolem 1 kg. Řádně je omyjte, oloupejte, pokrájené na zhruba stejné kousky a dejte je vařit do hrnce s vodou. Zhruba 5 minut před dovařením přidejte malou lžičku soli. Mezitím, než se vám brambory uvaří do měkka, vezměte 1 až 2 hlavičky česneku a oddělte od sebe jednotlivé stroužky. Následně je všechny vložte do cedníku a poté je spařte na 1 až 2 minuty horkou vodou, ne však zcela vroucí. Dokonce můžete využít vodu z vařených brambor.

Česnek dodá bramborové kaši ten správný říz! Zdroj: Profimedia

Česnek orestujte

Následně česnek osušte papírovým ubrouskem, oloupejte ho a nakrájejte najemno nožem. Pak ho zhruba 15 až 20 minut opékejte na másle na mírném stupni. Lehce ho promačkejte vidličkou a posléze zasypte 20 g mouky a řádně míchejte, dokud lehce nezačne hnědnout. V tento moment přilijte 200 ml ohřátého mléka a nechte pár minut provařit.

Lepší je šťouchadlo

V tuto chvíli byste měli vařené brambory rozmačkat na kaši. Zkuste se vyhnout mixéru a vraťte se do dob našich babiček. Mixováním se v bramborách poškodí škrobové částice a místo kaše se pak spíše jedná o divnou mazlavou hmotu. Raději použijte lis nebo šťouchadlo na brambory a následně klasickou kuchyňskou metličku.

Prudké zchlazení

Pokud se však mixéru vzdát nechcete, vyzkoušejte osvědčenou vychytávku zkušených kuchařů. Ihned po uvaření brambory prudce zchlaďte studenou vodou, díky tomu se škrobové buňky stáhnou a nedojde k jejich prasknutí. Brambory samozřejmě poté spařte česnekovým mlékem a během výroby kaše obě ingredience náležitě spojte, aby se v kaši nevyskytovaly žádné zbytečné hrudky.

Brambory spařte česnekovým mlékem a následně rozmačkejte na kaši. Zdroj: Shutterstock

Pokaždé jinak

Jestliže je u vás doma bramborové kaše oblíbená, zkuste si občas její chuť pozměnit a vylepšit dalšími zajímavými surovinami. Využít můžete všechny možné bylinky a téměř jakýkoliv druh zeleniny, skvělým doplňkem je například brokolice, květák, mrkev, celer, petržel nebo i různé druhy mražených zeleninových směsí. Stačí zvolenou surovinu povařit a rozmíchat společně s bramborami a česnekovým mlékem.

