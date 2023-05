Bramborová kaše: Znáte původní recept z roku 1747 a víte, jak ji znovu ohřát?

Bramborová kaše patří mezi oblíbená jídla, zvláště u dětí. Co udělat, aby byla dobrá i napodruhé? Máme pro vás triky, jak ji ohřát tak, aby chutnala jako právě uvařená.

Bramborová kaše dokáže udělat z obyčejného řízku, karbanátku, filé či zeleninových placek jídlo pro bohy. Málokdo ale ví, že tuhle dobrotu vařívali už naši předkové v 18. století. První recept na bramborovou kaši se objevil v roce 1747, konkrétně v kuchařce Umění vaření od Hannah Glasse. Zajímavé je, že tehdy se kaše připravovala z brambor vařených ve slupce. Ještě horké hlízy byly oloupány, rozmačkány a ochuceny mlékem, máslem a solí. Podobný recept na tuhle pochoutku přetrvává i dodnes.

Tipy na ohřev bramborové kaše najdete i na videu:

Bramborová kaše trochu jinak

Což o to, uvařit kaši není žádné umění. S trochou fantazie to zvládne i menší dítě. Aby kaše byla dobrá, je potřeba používat moučné odrůdy brambor, které v obchodě seženete v sáčcích pod názvem „brambory – varný typ C“. Tyhle hlízy obsahují hodně škrobu, který kaši nádherně propojí. Pokud ale chcete, aby vaše kaše chutnala trochu netradičně, můžete ji dochutit česnekem, sýrem, kousky slaniny, kysanou smetanou, smaženou cibulkou, muškátovým oříškem nebo dokonce hořčicí! Milovníci drsnějších chutí do ní dokonce přidávají křen, bílou vodnici či japonské wasabi.

Bramborovou kaši můžete ozvláštnit třeba opečenou slaninou a cibulkou. Zdroj: Profimedia

Zdobená po francouzsku

Pokud si potrpíte na estetiku, můžete vyzkoušet francouzskou verzi bramborové kaše. Říká se jí pommes duchesse. Připravuje se z prolisovaných brambor, vajec, žloutků, změklého másla, pepře, soli a strouhaného muškátového oříšku. Tahle bramborová kaše se ale neservíruje klasicky, jako naše příloha. Francouzi ji plní do cukrářského sáčku a vytváří z ní malé pusinky, které pečou v troubě vyhřáté na 170 °C dozlatova. Hotové bramborové pusinky pak slouží jako příloha k masu či salátům. Určitě stojí za vyzkoušení!

Na videu najdete vychytávku na přípravu bramborové kaše:

Znovu jako čerstvá

Což o to, bramborová kaše chutná všem. Nicméně má jednu velkou nevýhodu – špatně se ohřívá. Spousta hospodyněk si stěžuje, že se na dně hrnců připaluje, a nakonec je z ní více škody než užitku. Tak co teď? Profesionální kuchaři doporučují využít vodní lázeň. Princip je stejný, jako když rozpouštíte čokoládu na vaření. Jak na to: Naplňte hrnec vodou a vodu přiveďte do varu. Pak na hrnec postavte nádobu s bramborovou kaší a důkladně jí míchejte do té doby, než ji pára (případně i voda) zahřeje.

Bramborovou kaši můžete zahřát tím, že ji zředíte mlékem a rozmačkáte přímo na plameni. Zdroj: Profimedia

Šup s ní do trouby

Zajímavou variantu ohřevu bramborové kaše nabízí pečicí trouba. Stačí přílohu dát do pekáčku s trochou másla a zapéct. Pokud se vám nechce čekat, můžete dát hrnec s bramborovou kaší na vařič, zředit ji mlékem, máslem a za průběžného míchání ji ohřát. Bude krásně vláčná, teplá a našlehaná.

I ohřívaná bramborová kaše může být dobrá. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.igurmet.cz, www,kuchynelidlu.cz, www.southernliving.com