Proč naše babičky přidávaly do bramborové kaše jedlou sodu. Měly skvělý důvod

„Brkaše“ je oblíbenou přílohou, kterou si dá rád dospělý i dítě. S párkem, uzeným nebo i s univerzální hnědou omáčkou. Chcete si připravit bramborovou kaši rozplývající se na jazyku? Sáhněte po jedlé sodě!

Někdo přidává při vaření brambor trochu libečku, někdo dává při šťouchání smetanu... a takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Každý má jednoduše na přípravu bramborové kaše ten svůj vychytaný recept, který se snaží chystat vždy stejně. Stejně dobře samozřejmě! Ale co kdyby to šlo ještě lépe? Znáte trik s jedlou sodou?

Na přípravu bramborové kaše rozhodně sáhněte po bramborách varného typu C. Zdroj: shutterstock

Babičky věděly…

Jelikož je jedlá soda kypřidlo, asi je všem jasné, co se tím pádem stane s bramborovou kaší – bude nadýchaná a vzdušná jako letní obláčky. Taková kaše rozhodně zaujme na talíři víc než rozplizlá kejda.

S jedlou sodou se ale musí opatrně, jinak hrozí, že kaše bude nahořklá, což by byla velká škoda. Má to i další pravidlo, musí se do kaše přidat něco s obsahem kyseliny. Sáhněte například po kapce podmáslí.

Jedlou sodu má většina domácností v šuplíku, tak to mívaly i naše babičky. Využívaly ji ke spoustě činností a nejen v kuchyni. Jedlou sodou si léčily své neduhy, sáhly po ní při úklidu ataké se s ní zkrášlovaly.

Jak na vynikající kaši

Na postup, jak nachystat jednoduchou, ale chutnou kaši, se můžete podívat v tomto videu:

Při výběru brambor je jasná volba – brambory varného typu C, které mají velké množství škrobu, jsou moučnaté a po uvaření se rozpadají. Všechny tyto vlastnosti jsou pro bramborovou kaši jako stvořené. Jestliže se vám do obchodu nechce a máte doma jen varný typ B, lze ho použít taktéž, ale na výsledku to poznáte.

Bramborová kaše bude díky špetce jedlé sody nadýchaná jako obláček. Zdroj: Profimedia

Brambory si oloupejte a nakrájejte tak, jak jste zvyklí, ale doporučuje se krájet na tenčí plátky, aby se doba vaření snížila co nejvíce (v rámci šetření). Druhým a neméně důležitým důvodem je dokonalé provaření brambor. Pokrájené brambory dejte do studené vody, osolte a dejte vařit na sporák. Jakmile budou brambory dostatečně měkké, sceďte je a nechte trochu oschnout. Pokud chcete kaši extra jemnou, brambory nejprve prolisujte. Přidejte máslo, kterým rozhodně moc nešetřete, a do brambor ho zašlehejte. Šťouchadlo nebo elektrický šlehač, to je na vás. Po másle přichází na řadu teplé mléko, trošku podmáslí a špetka jedlé sody. Během přípravy ochutnávejte a přisolte dle svých představ.

EXTRA TIP

Nechcete přidávat do kaše žádnou kyselou složku? Tak namísto jedlé sody přidejte do kaše trochu prášku do pečiva, ten v sobě skrývá jak hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda), tak kyselinku (vinný kámen).

