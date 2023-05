Bramborová kaše nadýchaná jak obláček: Pohlreich do ní dává tajnou ingredienci

Bramborová kaše je oblíbenou přílohou, která se pravidelně servíruje snad ve všech domácnostech. I přesto ji ale poměrně dost lidí dělá špatně a zbytečně se tak připravují o její nejlepší chuť a strukturu. Víte, jak zajistit, aby byla dokonale krémová a zároveň nadýchaná? Zdeněk Pohlreich na to má svou techniku.

Zdroje: YouTube.com, ceskenapady.cz, gustoacademy.cz

Bramborová kaše je naprosto ideální přílohou, která se hodí prakticky ke všemu. Skvělá je ke smaženému řízku, karbanátku, pečené rybě, ale třeba také ke guláši. Aby si na ní ale každý stoprocentně pochutnal, měla by být kaše hladká, krémová a lehce nadýchaná. To se však nepodaří každému. Málokdo totiž ví, že aby byla dokonalá, je třeba do ní přidat jednu ingredienci navíc.

Bramborová kaše je hned po vařených bramborách druhou nejoblíbenější přílohou. Zdroj: Shutterstock

Brambory na bramborovou kaši

Na začátku ja také třeba říct, že ne každý druh brambor se na bramborovou kaši hodí. Nejlepší jsou brambory varného typu C. Ty totiž obsahují více škrobu, jsou měkké a moučné a na bramborovou kaši tedy naprosto ideální. Pochopitelně ale můžete v krajním případě uvařit kaši z jakéhokoliv typu brambor, jen počítejte s tím, že nebude po všech stránkách dokonalá.

Krémová bramborová kaše

Jeden z receptů, jak připravit lahodně krémovou bramborovou kaši, najdete v tomto videu z YouTube kanálu Starej Fotr:

Nedílnou součástí dobré bramborové kaše jsou kromě brambor mléko či smetana, sůl, pepř a také máslo. Pokud pak připravujete kaši opravdu často, stojí za to ji nějak ozvláštnit. Můžete ji vylepšit například osmaženou cibulkou, špetkou muškátového oříšku či různými bylinkami. Někteří lidé nedají dopustit například na bramborovou kaši se špetkou kari koření. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Pečená bramborová kaše podle Zdeňka Pohlreicha

Pečená bramborová kaše je krásně nadýchaná. Zdroj: Shutterstock

Aby byla kaše skutečně jemná a nadýchaná, je třeba dát si s ní trochu více práce. Kromě základních ingrediencí do ní musí přijít ještě vaječný žloutek a kaše se nakonec ještě zapéká v troubě.

Nachystejte si 750 gramů brambor. Ty oloupejte, omyjte, nakrájejte na kostky a dejte vařit do osolené vody doměkka. Vodu z brambor slijte a brambory rozmačkejte. Pak k nim přidejte 45 mililitrů mléka, 15 mililitrů smetany ke šlehání a 60 gramů másla. Projeďte brambory ručním mixérem dohladka a nakonec do nich vmíchejte 1 vaječný žloutek a podle chuti sůl a pepř.

Rozehřejte si troubu na 200 stupňů Celsia, bramborovou kaši přemístěte do zapékací nádoby a dejte ji péct na zhruba 20 minut. Bramborová kaše by po upečení měla mít lehce zlatavý povrch. Hotovou kaši ihned servírujte. Ideálně s kouskem masa či lahodného karbanátku.