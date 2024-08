Bramborová kaše umí překvapit: Přidejte vejce, cibulku a sýr

Johana Dahlová 15. 8. 2024

Proč dávat do bramborové kaše vejce? Aby se vám při zapékání nerozpadla. Podívejte se, co můžete ještě vykouzlit ze zbytku kaše a jak to udělat, aby byla i zapečená kaše vždy zajímavá a reprezentativní. I ze zbytků se dá totiž snadno uvařit lákavý oběd!

Bramborová kaše není jen jedna Máte rádi jednoduché vaření, pár ingrediencí a obměny, které vám dovolí z každého jídla vykouzlit něco zajímavého a nového. Je to tak i s bramborovou kaší. Samotnou kaši lze připravit několika způsoby a v každé zemi se do ní přidává trošku něco jiného. U našich sousedů například muškátový oříšek. Jinde nesmí chybět troška smetany, majonéza nebo jogurt. Tento recept je ohromně snadný a je to způsob, kterým využijete zbytek kaše, abyste z ní připravili úplně jiný pokrm. Silná smažená placka skrývá nejen vejce, ale také sýr nebo zeleninu. Na videorecept se můžete podívat zde na YouTube kanálu Helly's Simple Recipe. Zdroj: Youtube Stačí jen trocha kaše, vejce a sýr Takže, jak na to? Je to snadné a jak jste mohli vidět v příspěvku, do zbytku kaše je potřeba vmíchat jedno vejce a zhruba 50 g polohrubé mouky. Kaše by mělo být zhruba 200 g, ale jistě dokážete sami odhadnout poměr. Mouka a vejce jsou v kaši jen proto, aby výsledná placka lépe držela a nerozpadla se. Pokud hrst mouky nemáte, pomoci může i jiné zahušťovadlo. Do směsi je ale vhodné přimíchat další dobré věci, které doma najdete. V příspěvku jde o 40 g strouhaného sýra a zhruba dvě nahrubo nasekané zelené cibulky. Ve vašem podání může jít ale jistě také o kousek uzeniny, bylinky, čerstvý nasekaný špenát nebo zeleň z některých zelenin. Zpracovat se dají i listy různé kořenové a brukvovité zeleniny. Přidat do placky můžete také osmahnuté houby i zbytky různé zeleniny, kterou doma najdete. Papriky, cibule, fazolky, ale také brokolici můžete rozhodně přidat podle vašich představ. pinterest Je nám líto, ale vložený obsah již není dostupný. Placku z bramborové kaše pečte nebo smažte Autorka příspěvku silnou placku smaží, ale rozhodně ji můžete jen grilovat nebo upéct v troubě či horkovzdušné fritéze. Placku můžete udělat jednu větší nebo několik maličkých. Hezky vypadají také malé a vysoké placky pečené ve formě na muffiny. Aby nebyla placka úplně suchá, potřete ji jen mírně olejem nebo máslem. Ze stran má být placička mírně vypečená, uvnitř ale stále jemná a měkká. Taková hezká a na první pohled pěkně vypečená placka může být klidně hlavním chodem, ale také přílohou. Výborně se k ní hodí troška zakysané smetany, u nás rozhodně také tatarská omáčka, ale i salát nebo grilovaná zlenina. Příloha je to vhodná ke všem masům. Pokud mají vaše děti rády bramborová jídla, zapečená kaše ve formě na muffiny se snadno stane svačinou do ruky.

