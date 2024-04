Hledáte rychlý a chutný recept na večeři, na níž si pochutná celá rodina? Skvělým řešením je bramborová pizza.

Brambory jsou chutná zelenina, kterou lze v kuchyni využít k přípravě mnoha pokrmů. A velice snadno z nich můžete servírovat i pizzu. Jedná se o jednoduchou a nenáročnou alternativu, kterou zvládnou i začínající kuchaři.

Nejenže tato verze uspokojí i ty nejnáročnější gurmány, ale navíc je lehčí, zdravější a vhodná i pro celiaky, protože základní těsto neobsahuje žádný lepek.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Jak připravit jednoduchou bramborovou pizzu? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Jednoduše jídlo recepty:

Zdroj: Youtube

Pizza bez mouky

Klasickou italskou pizzu známe všichni. Ale ochutnali jste už bramborovou? Údajně vznikla během 19. století, kdy měli italští kuchaři ohromit návštěvu z Francie. Vznikl tak netradiční recept, který je dodnes značně populární. Je výbornou alternativou pro všechny, komu nedělá dobře pšenice. A obložit ji můžete dle své fantazie a momentálních chutí.

close info YouTube.com zoom_in Základem těsta na pizzu jsou tentokrát brambory.

Bramborová pizza se sýrem

Omyjte a oloupejte si 8 až 10 větších brambor. Jednu polovinu nastrouhejte nahrubo, druhou najemno a pak vymačkejte veškerou přebytečnou tekutinu. Brambory promíchejte s 2 celými syrovými vejci, osolte a opepřete. Následně vmíchejte 100 g gorgonzoly, 150 g sýra raclette, 5 lžic smetany.

Veškeré ingredience řádně promíchejte a rozprostřete na plech předem vyložený pečicím papírem. Bramborové těsto potřete další dávkou gorgonzoly, poklaďte na plátky pokrájenými bramborami a posypte strouhaným tvrdým sýrem, sušeným oreganem či majoránkou. Pečeme zhruba 35 až 40 minut při teplotě 180 až 200 °C.

Bramborová pizza s tuňákem

Nejprve si omyjte brambory, oloupejte je a nastrouhejte najemno. Přidejte 1 cibuli pokrájenou na malé kousky, 50 g bramborového škrobu, 1 celé syrové vajíčko, špetku soli, mletého pepře a muškátového oříšku. Veškeré ingredience řádně promíchejte a vypracujte v hladké těsto.

Těsto umístěte do formy nebo na plech vyložený pečicím papírem, potřete propasírovanými rajčaty nebo kečupem a zasypte čerstvě posekaným nebo sušeným oreganem. Následně bohatě poklaďte tuňákem, posypte červenou cibulí, parmezánem a dejte upéct do zlatova do předem rozehřáté trouby jako v předchozím receptu.

close info YouTube.com zoom_in K přípravě bramborové pizzy lze využít suroviny, které máte v oblibě.

Pár tipů na závěr

K přípravě bramborové pizzy lze využít suroviny, které máte v oblibě. Jakoukoliv zeleninu, uzeniny, sýry, a hlavně čerstvé bylinky. Pokud holdujete pikantnějším chutím, využijte chilli papričky, ajvar nebo harisu. Bramborovou pizzu můžete podávat nejen teplou, ale výborná je i studená.

Zdroje: www.dama.cz, www.recepty.cz, www.recepty.cz