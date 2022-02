Bramborové halušky: Dokonalý starý rodinný recept podle Květy Fialové

Slovenské národní jídlo halušky zbožňujeme i u nás. Připravit si je můžete různými způsoby, tradičně se však podávají s brynzou. Rodinný recept měla ve své kuchařce i herečka Květa Fialová, která jej zdědila po své mamince pocházející se Slovenska.

Brynza, slovensky bryndza, je měkký solený sýr, který se vyrábí z hrudkového ovčího mléka a tvarohu, někdy se pro výrobu používá i kozí nebo kravské mléko. Na Slovensko se receptura zřejmě dostala v 15. století z Rumunska, což potvrzuje i původ slova - tvaroh se totiž rumunsky řekne brânză. A nezůstalo jen u Slovenska, brynza se vyrábí i v Polsku, na Ukrajině, ale také na Moravě. Rádi ji konzumují i v Rakousku nebo Bavorsku a v dalších zemích či oblastech Evropy.

Ovečky se v horách živí tou nejkvalitnější travičkou. Zdroj: Profimedia

Zdravé tělo

Pravidelná konzumace brynzy prospívá našemu zdraví, protože obsahuje prospěšné laktobakterie, které zlepšují stav střevní mikroflóry. Pomáhá ke snižování hladiny cukru v krvi, stejně jako špatného cholesterolu. Působí pozitivně i na krevní tlak. Vzhledem k její tučnosti se nedoporučuje při redukčních dietách, na druhou stranu obsahuje prospěšné látky jako vápník, bílkoviny, ale také vitamín D a minerální látky.

Liptovská či Jasienka

Není brynza jako brynza, na Slovensku existují různé druhy, podle období, kdy se vyrábí, množství tuku či typu mléka. Potkat se tak můžete s liptovskou brynzou, která se vyrábí jen v podhůří nebo na horách v době laktace ovcí. Taková brynza obsahuje 50% sušiny a 50% tuku v sušině. Součástí letní brynzy je i kravský mlékárenský sýr. Jasienka je podzimní a také nejtučnější brynza. Zimní brynza, to je skladovaný ovčí sýr a čerstvý kravský mlékárenský sýr - má 45% sušiny a 50% tuku v sušině. Pro tu nejkvalitnější brynzu se vydejte přímo k farmáři. Uchovávejte ji v lednici a spotřebujte ideálně hned, maximálně do tří týdnů.

Brynzové pokrmy

Brynzu můžete využít v kuchyni mnoha způsoby, přidává se do salátů, různých omáček či polévek, ale také k bramborám, do těstovin, je oblíbená jako náplň do pirohů či masových pokrmů, můžete z ní připravit i řadu pomazánek.

Brynzu můžete jíst i jen namazanou na chleba. Zdroj: Profimedia

Bramborové halušky s brynzou podle herečky Květy Fialové

Suroviny:

500 g brambor

1 vejce

300 g polohrubé mouky

sůl

sádlo

100 g oravské uzené slaniny

150 g brynzy

2 lžíce zakysané smetany

Na přípravu halušek budete potřebovat speciální struhadlo. Zdroj: Profimedia

Postup:

Syrové brambory nastrouhejte najemno, přidejte jedno vejce, mouku a sůl a vypracujte tuhé těsto. Nechte ho chvíli odpočinout.

Mezitím na pánvi na troše sádla opečte na kostičky nakrájenou slaninu a nechte ji zesklovatět.

Do velkého hrnce dejte vodu, osolte ji a dejte ji vařit. Jakmile se začne vařit, těsto strouhejte do vody na speciálním haluškovém struhadle. Halušky vařte, dokud nevyplavou na hladinu.

Ještě horké servírujte s opečenou slaninou, posypané brynzou, kterou můžete zjemnit zakysanou smetanou.

Zdroje: labuznik.cz, fresh.iprima.cz