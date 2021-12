Recept na rychlé a vynikající bramborové knedlíky s uzeným. Lepší nenajdete!

Češi jsou milovníci knedlíků. Neexistuje snad žádný jiný národ, který by si na nich tak zakládal. Jíme je k omáčkám a masu velmi často a je jedno, jestli se jedná o houskovou či bramborovou verzi. My si dnes ukážeme, jak si připravit bramborové knedlíky plněné uzeným masem, po kterých se utlučete.

Bramborové knedlíky plněné uzeným masem patří mezi oblíbená česká jídla, která v zimě pravidelně patří do našeho jídelníčku. Knedlíky jsou totiž v našich končinách velmi oblíbené, a to jak bramborové, tak houskové či karlovarské. Pojďme si je tedy společně připravit! Co takhle bramborové knedlíky plněné uzeným masem?

Ve druhé polovině 19. století se ve Vídni začaly servírovat klasické houskové knedlíky a krátce poté se dostaly i do českých zemí. Tam byly vylepšeny na knedlíky karlovarské či svatební. Následně ale přišel nápad na knedlík zcela jiný, a to bramborový.

Bramborové knedlíky s bešamelovou omáčkou. Zdroj: Pixabay

Nejprve se bramborové knedlíky sypaly strouhankou

Nejprve se v Čechách sypaly strouhankou a na Moravě osmaženou cibulkou nebo škvarky. Pak se začaly plnit uzeným masem nebo ve sladké verzi povidly, ovocem, ale i ořechy. V Krkonoších recept ještě trochu vylepšili až na chlupaté knedlíky, které vznikly smícháním syrových a uvařených brambor.

Na Slovensku jsou bramborové knedlíky také velmi populární, jen je naši sousedé nazývají halušky. Ty mají sice jiný tvar, ale princip zůstává stejný. Halušky se servírovaly s brynzou a špekem.

Nakonec však bramborové knedlíky přestaly být hlavním jídlem a stala se z nich příloha. Uzené maso se tak přestalo dávat do nich, ale začalo se pokládat nakrájené na plátky vedle nich. K tomu přibyl ještě dušený špenát a naše tradiční jídlo bylo na světě.

Bramborové noky Zdroj: Profimedia

Z bramborového těsta nemusíte připravit jen knedlíky

Pokud už budete bramborové těsto dělat, klidně ho udělejte více. Kromě knedlíků z něj totiž můžete uvařit i noky, placky, taštičky nebo usmažit koblížky.

My se zaměříme na kulaťoučké a dobroučké bramborové knedlíky plněné uzeným masem, které ozdobíme osmaženou cibulkou. K nim si pak můžete dát zelí nebo špenát a skvělý oběd bude na světě.

Bramborové knedlíky s uzeným masem

Suroviny:

6 středně velkých brambor

200 g hrubé mouky (podle potřeby i více)

50 g krupice

2 vejce

sůl

2 cibule

zelí hlávkové nebo kyselé

tuk

hladká mouka (na jíšku)

300 g uzeného masa (vcelku)

Postup:

Brambory uvaříme ve slupce. Po vychladnutí oloupeme a nastrouháme na struhadle najemno. Přidáme vejce, sůl, krupici, zamícháme a přidáme hrubou mouku.

Vytvoříme těsto a tvoříme z něj stejně velké placky. Na ně dáváme uvařené uzené maso nastrouhané na hrubo. Asi tak 2 lžičky na každou placku, podle toho, jak velké děláte knedlíky. Pak těsto dobře zavineme kolem masa a uděláme kuličky. Knedlíky vkládáme do vroucí osolené vody a vaříme 15 minut.

Hlávkové zelí nakrájíme, přidáme kmín, sůl, vodu a uvaříme doměkka. Ke konci přidáváme jíšku, kterou jsme si připravili v kastrůlku.

Zahustíme, přidáme na dochucení cukr, sůl a trochu octa a ještě necháme tak 10 minut povařit. Nakonec opečeme na tuku nadrobno nakrájenou cibulku.

Na to, jak si připravit plněné bramborové knedlíky se zelím, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.vareni.cz, www.toprecepty.cz, www.bramboroveknedliky.cz