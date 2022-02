Zlaťoučké bramborové koblížky: Famózní recept babiček je znovu hitem internetu

Kdo by nemiloval koblížky. Měkké, šťavnaté, chutné a voňavé. Jedná se o moučník, který je u nás známý už pěknou řádku let a stále se drží na horních příčkách popularity. Navíc se tyto koblížky připravují z brambor, tudíž jsou i o něco zdravější, než ty klasické kynuté.

Brambory jsou samy o sobě velmi zdravou záležitostí, která k nám byla dovezena v 16. století z Jižní Ameriky. V současné době patříme ve střední a východní Evropě k největším konzumentům brambor na světě.

Vařené a pečené brambory neobsahují téměř žádný tuk, jsou tedy vhodné k redukčním dietám. Obsahují významnou živinu, a sice sacharidy ve formě škrobu. Ten je zdrojem energie. Brambory dodávají tělu také mikroživiny. Naleznete v nich i malé množství bílkovin a aminokyselin.

Brambory jsou plné vlákniny, která přispívá k pocitu plnosti a podporuje správné trávení. Ideální je konzumovat brambory ve slupce, pod ní se totiž skrývá nejvíce zdraví prospěšných látek. Nejvíce jich je například v bramborovém salátu.

Brambory obsahují zdraví prospěšné látky Zdroj: Viktor Sergeevich/Shutterstock.com

Brambory obsahují vitamín C

Možná budete překvapeni, ale tato zelenina obsahuje i významné množství vitamínu C. Nové brambory ho dokonce obsahují dvakrát více než ty klasické. Myslete však na to, že vitamín C je citlivý na vysokou teplotu a při vaření se rozkládá. Dbejte tedy na to, aby ho zůstalo v bramborách co nejvíc. Vitamín C má příznivý vliv na zdraví pokožky, zubů, dásní, svalů a kostí.

Fungují také jako důležitý antioxidant díky karotenům a flavonoidům. Kyselina listová se zase podílí na vývoji buněk a je zdrojem pro tvorbu červených krvinek. Obsahují dále draslík, hořčík a železo.

Koblížky jsou skvělé s domácí marmeládou. Zdroj: 5 second Studio / Shutterstock

Bramborové koblížky

Na jejich přípravu budete potřebovat 600 g brambor, které budou uvařené a prolisované, 300 g hrubé mouky, jedno vejce, 150 ml mléka, 1 kostku droždí, 1 lžíci cukru a 1 lžičku soli.

Brambory uvařte ve slupce a po vychladnutí je oloupejte a prolisujte nebo nastrouhejte na struhadle. Droždí rozdrobte do hrnku a přidejte lžíci cukru, 3 lžíce mouky, vlažnou vodu a zadělejte kvásek. Když vzejde, spojte všechny ingredience v misce a zadělejte hustší těsto.

Nechte vykynout a lžící pak vykrajujte těsto na pomoučeném válu. Tvarujte koblížky a smažte je ve větší vrstvě oleje přikryté tři minuty. Pak otočte a dopékejte další tři minuty bez přikrytí.

Hotové koblihy nechte odkapat na papírovou utěrku a následně na povrchu potřete marmeládou a na ni dejte šlehačku.

Na to, jak připravit koblížky, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.recepty.cz, www.celostnimedicina.cz, www.kucharkaprodceru.cz