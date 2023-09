Bramborové patenty: Babičky je dělávaly celý podzim. Za pár korun skvělá večeř

Jsou syté, chutné a neskutečně levné. Ochutnejte bramborové patenty. Vyrostly na nich celé generace a možná si na ně vzpomínáte i vy. Babičky je dělaly celý podzim. Byla to nejen fantastická levná večeře.

Naši předkové jedli skromně, vydatně a celkem výživně. Nejčastěji jedli polévky, kaše a placky. A právě bramborové placky se staly evergreenem slovenské a moravské kuchyně. Jejich názvy se různily podle krajů. Na Slovensku je nenazvali jinak než lokše. Na Moravě to byly patenty, ale také přesňáky, rumpále nebo vuokše či laty. Ať už je nazvete jakkoliv, za zkoušku jednoznačně stojí. Jsou výborné a doslova se rozplývají na jazyku.

Ve videu z kanálu slovackemuzeum na YouTube se můžete inspirovat tradičním receptem:

Kouzlo lokšů

Gró bramborových placek jsou samozřejmě brambory, které se vaří s předstihem ve slupce. Jakmile vychladnou, nastrouhají se na struhadle a smíchají s moukou a trochou soli. Některé recepty přidávají do lokšů vejce, ale hlavním základem jsou stejně brambory, kterých by mělo být v poměru k mouce zhruba 3 až 5 krát více. Díky správnému poměru bývají placky měkké, vláčné a nadýchané.

S moukou šetřete

Pokud chcete připravit placky podle receptů našich babiček, máme pro vás přesný postup a dávkování. Den předem uvařte 400 g brambor a nechte je vychladnout. Poté hlízy nastrouhejte na struhadle a smíchejte se 130 g hladké mouky a špetku soli. Dejte pozor, bramborová těsta s obsahem soli mají tendenci rychle řídnout, což svádí přidávat více mouky. Vy to ale nedělejte, protože pak placky budou zbytečně tvrdé a budete je moci použít snad jen jako pingpongové pálky. Co vám jedině pomůže je rychlé zpracování těsta, které by mělo být vláčné natolik, aby se dalo rozválet na placky.

Potřete je sádlem

Máte vyválené lokše? Pak na nic nečekejte a opečte je na suché pánvi. Aby nebyly zbytečně suché, potřete je trochou husího nebo kachního sádla. Lokše můžete použít nasladko či na slano. Výborné jsou jako příloha (místo knedlíků) ke svatomartinské huse. Můžete je servírovat s dušenými houbami nebo trhaným masem. Výborné jsou i jako sladký oběd, třeba s tvarohem a ovocem nebo podušenými švestkami.

Placky po opečení namažte sádlem. Zdroj: Profimedia

Když něco zbyde

Většinou se to nestává, ale pokud by vám pár lokšů zbylo, zabalte je jednotlivě do papíru, uložte do igelitového sáčku a dejte zamrazit. Lokše jsou jednoduché a chutné jídlo, proto vám v mrazáku moc dlouho nezůstanou. Ať tak či onak, lokše jsou klasika, kterou byste měli zaručeně vyzkoušet.

