Vopelky, lokše nebo přesňáky: Fantastické bramborové placky podle našich babiček

Na bramborové placky nedaly dopustit už naše babičky, které je připravovaly opravdu často. A to v mnoha podobách. I proto jejich různé druhy nesou svá pojmenování. Víte, jak se připravují vopelky, lokše či přesňáky a v čem se od sebe liší?

Pokud si nevíte rady, co rychlého a dobrého připravit k večeři, vsaďte na bramborové placky. Ty jsou bleskurychle hotové, a navíc chutnají skvěle. Zvolíte vopelky, přesňáky nebo lokše?

Staročeské vopelky

Vopelky jsou sice z brambor, na talíři ale připomínají spíše palačinky. A to i proto, že se nejčastěji připravují nasladko. Podávají se s povidly, cukrem, skořicí, anebo třeba také s mákem. Dává se do nich také méně mouky, než například do lokší, díky čemuž jsou krásně vláčné.

Recept na vopelky je velmi snadný. V první řadě si uvařte 1 kilogram brambor a nechte je zchladnout. Pak je oloupejte a na struhadle nastrouhejte najemno. K bramborám následně přijde 240 gramů polohrubé mouky, 25 gramů krupice, větší špetku soli a 1 vajíčko. Všechno společně rukama propracujte, dokud nevznikne pevné těsto.

S těstem je třeba rychle pracovat, jinak by zřídlo. Rovnou jej tedy na pomoučené pracovní ploše rozválejte a s pomocí menšího talíře z něj vykrajujte jednotlivé vopelky. Ty pak pečte na suché pánvi (v ideálním případě na kamnech) do doby, dokud nemají na obou stranách hnědé puchýřky. A můžete podávat.

Moravské lokše

Jak už název napovídá, lokše bývaly populární hlavně na jižní Moravě a také na Slovensku. Patří do nich jen tři ingredience – brambory, sůl a mouka. Neobsahují vajíčka a také se nevykrajují. Z bramborových placek jsou dost možná nejrozšířenější a také nejpopulárnější. Často se servírují jen tak omaštěné máslem anebo s masovou náplní. Skvělé jsou ale i jako příloha ke guláši.

Na lokše si připravte 540 gramů vařených brambor. Nastrouhejte je na jemném struhadle, přidejte 200 gramů hladké mouky a 1 necelou lžičku soli. Těsto propracujte a vytvořte z něj váleček. Ten pak nožem rozkrájejte na několik stejně velkých kousků a každý kousek válečkem rozválejte do placky. Placky pak jednu podruhé opékejte z obou stran na suché pánvi z obou stran dozlatova. Hotové lokše naplňte zeleninou, masovou směsí anebo je jen potřete máslem a posypte cukrem.

Přesňáky z Moravy

A na Moravě vznikly také přesňáky. I u nich jsou hlavními ingrediencemi brambory a mouka. Narozdíl od ostatních placek jsou ale slanější, paradoxně se ale připravují hlavně nasladko. Potírají se sádlem a plní se převážně povidly s mákem. V některých oblastech Moravy se jim říká také patenty.

Pokud se rozhodnete připravovat přesňáky, uvařte si doměkka 1 kilogram brambor. Brambory nechte zcela vychladnout a poté je na struhadle nestrouhejte najemno. K bramborám přidejte 2 až 3 lžičky soli a také 600 gramů hladké mouky. Začněte těsto zpracovávat a v průběhu do něj přidejte ještě zhruba 100 gramů mouky. Hlavní je, aby se těsto nelepilo a bylo lehce vláčné. Pak z něj vytvarujte váleček a odkrajujte z něj asi 3 centimetry silné kousky těsta. Ty rozválejte na placky a opékejte je na rozpálené pánvi z obou stran do doby, dokud na nich nevzniknou tmavé puchýřky. Hotové přesňáky potírejte sádlem a povidly.