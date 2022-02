Bramborové placky z trouby: Tohle zkuste, jsou lepší než smažené bramboráky

Přípravu klasických bramboráků si spousta lidí dvakrát rozmyslí. Přestože skvěle chutnají a jsou krásně křupavé, kvůli oleji, na kterém se smaží, jsou také nesmírně mastné. Po jejich konzumaci tak bývá mnohým poměrně těžko. Tomu je ale možné velmi snadno předejít. Když si totiž bramboráky připravíte v troubě, stane se z nich podstatně lehčí pokrm.

Bramboráky jsou jídlo, které se lidé dopřávají jen jednou za čas, a to i navzdory tomu, jak dobré jsou. Podle původního receptu se totiž smaží na oleji, který zajistí krásnou křupavost, ale zároveň z tohoto pokrmu učiní nezdravé a těžké jídlo, po kterém spoustu lidí tlačí žaludek.

Mnozí se proto rozhodli bramboráky péct v troubě, aby byly o něco zdravější. Častokrát se ale stává, že bramboráky z trouby postrádají onu krásnou křupavost, rozpadají se anebo jsou špatně propečené. Při pečení bramboráků je nutné trochu upravit původní recept, aby byl výsledek co nejlepší.

Zdravé bramboráky

Bramboráky jsou od slova brambor, a tak je více než jasné, jaká potravina v nich hraje největší roli. Jenže v dnešní době, kdy se stále více dbá na zdravý životní styl, si lidé našli několik alternativ, kterými brambory v bramborákách nahradili. Stále populárnější jsou tak bramboráky z mrkve, cukety, kedlubny anebo třeba zelí. Když je pak navíc upečete v troubě, vznikne vám nesmírně zdravý pokrm. Pokud ale chcete zachovat chuť brambor a jen snížit obsah tuku, zkuste si bramboráky připravit podle osvědčeného receptu.

Skvělé bramborové placky

Základní těsto na bramborové placky můžete libovolně upravovat tak, aby se chutí co nejvíce přiblížilo těstu na klasické bramboráky. Můžete do něj tak přidat například česnek, majoránku anebo jiné suroviny, které máte rádi. Od klasických bramboráků se ty pečené v troubě liší také tím, že se připravují z uvařených brambor. Je tomu tak proto, že bramboráky ze syrových brambor by bylo třeba péct podstatně delší dobu, aby se brambory dobře propekly.

Budete potřebovat:

1 kilogram brambor

2 vejce

sůl

asi 500 g polohrubé mouky

Postup:

V osolené vodě si uvařte brambory ve slupce tak, aby byly brambory uvařené zhruba do poloměkka. Když se tak stane, slijte vodu a naplňte hrnec studenou vodou, aby brambory rychleji zchladly. Poté je oloupejte a na struhadle nahrubo nastrouhejte.

Nastrouhané brambory smíchejte s moukou, solí a přidejte k nim také vejce. Ze všech surovin vypracujte hladké, nelepivé těsto a následně jej na pomoučněném válu rozválejte na asi 0,5 centimetrovou placku. Z té pak s pomocí skleničky vykrajujte malá kolečka a ty skládejte na pečícím papírem vyložený plech. Bramborové placky pečte v troubě vyhřáté na 210 °C.

Hotové placky skvěle poslouží jako hlavní jídlo i jako skvělá příloha k masu. Skvěle chutnají naservírované s trochou kysaného zelí.