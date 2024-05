Na přípravu všelijakých snadných jídel je třeba uvařit předem brambory. Zůstaly vám nějaké od oběda? Využijte příležitosti a použijte je na tyto bezva večeře! Dáte si zapečené brambory nebo třeba placky se šunkou a sýrem?

Co s vařenými bramobrami?

Žádné složité vaření, žádné dlouhé recepty a neobvyklé ingredience. Ta nejjednodušší jídla bývají často i nejchutnější a vůbec nevadí, že jsou ze zbytků nebo jak se také říká „co dům dal“. Máte nějak brambory ze včerejška? Pokud ano, pak je to skvělé, protože se tím významně zkrátí příprava těchto snadných jídel.

Máte-li uvařené krásné velké brambory ve slupce, tento recept bude možná přesně to, co hledáte. Nekomplikovaný i docela reprezentativní oběd nebo večeři zvládne každý podle tohoto příspěvku z YouTube kanálu The Cookie Rookie.

Zdroj: Youtube

Připravte si vynikající bramborové placky

Pokud se vám nechce rozehřívat troubu můžete si snadno připravit také bramborové placky. Do rozmačkaných brambor stačí přidat najemno nakrájenou šunku nebo jinou uzeninu a trochu nastrouhaného sýra.

Na 600 g brambor čili zhruba 5 brambor vystačí šunky a sýra po 100 gramech. Směs můžete péci na omaštěné pávi, ale aby lépe placky držely, můžete je vylepšit o dvě vejce a lžíci mouky. No a pro chuť i vůni se hodí přidat nejen sůl a pepř, ale i čerstvé nasekané bylinky jako je pažitka a petrželka. Aby se vám placky lépe osmahly, před smažením je ještě zlehka poprašte moukou.

Rozhodně se ale nemusíte mořit ani smažit s placičkami a vařené brambory jednoduše zapečte v jedné nádobě. Brambory dejte na dno i po stranách zapékací misky a připravte náplň. Tou může být všelicos, typicky však salám a hrášek, klidně ale také zbytek masa a zeleniny od oběda. Náplň navrstvěte na brambory a dalšími je poklaďte.

Pak je třeba přelít brambory s náplní něčím, aby se vše pěkně spojilo. Obvykle jsou to alespoň okořeněná a rozmíchaná vejce s mlékem a čepicí sýra. Snadno ale také připravíte i klasický bešamel.

Krátce orestujte jíšku z 50 g hladké mouky a stejného množství másla. Po částech přidejte 400 ml studeného mléka, nechte krátce provařit, osolte a opepřete, a pak směsí brambory zalijte. Nechte v troubě zapéci na 220 °C, dokud brambory nezezlátnou. Pokud máte brambory i většinu přísad již tepelně zpracovanou, zapékání může být i poměrně rychlé

Zdroje: makova-panenka.cz, primainspirace.cz