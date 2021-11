Švestkové knedlíky z bramborového těsta: Takto je dělala maminka pro Masaryka

Češi milují ovocné knedlíky, to není žádná novinka. Snad nikde ve světě se nesní tolik knedlíků s ovocem jako u nás. Není tedy divu, že si tuto pochoutku zamiloval i náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nejradši je měl od své maminky, která na ně měla speciální rodinný recept. A my vám ho prozradíme!

Podzim je ideální období, kdy v kuchyni zužitkováváme ovoce ze zahrádky, které jsme sklidili na sklonku léta. Jde především o švestky, jablka, blumy, ale i pozdní jahody nebo meruňky. Prostě plody, které se ideálně hodí právě do ovocných knedlíků.

Možná jste nevěděli, jak byly ovocné knedlíky oblíbené i u vysoce postavených osob s vytříbenými chutěmi. Mezi milovníky tohoto sladkého jídla patřil například prezident Masaryk, který si je nechával jako moučník připravovat od své maminky, a to z bramborového těsta.

Masaryk byl v jídle velmi střídmý, ale téhle pochoutce nikdy neodolal. Miloval totiž brambory. Jedl tedy téměř výhradně pokrmy z nich. Na denním pořádku tak byla bramboračka, bramboráky, škubánky a právě již zmíněné švestkové knedlíky z bramborového těsta.

Masaryk miloval jednoduchou domácí stravu

„Když jsem vařívala, vždycky jsem chtěla vědět, co pan prezident rád. No, po čase jsem poznala, že mu chutná taková jednoduchá domácí strava. Však také jednou povídal: ,Já mám nejraději jídla, jaká vařila doma maminka,‘“ prozradila kuchařka a hospodyně z Lán Anna Černá.

Její slova potvrdil i stolník Kadlec v knize Prostřeno, pane prezidente, kde řekl, že měl Masaryk rád v jídle jednoduchost a snědl vždy vše, co mu přistálo na stole. Jedno jídlo měl ale nejraději, to byly právě ony švestkové knedlíky. Masaryk, který se nikdy nepřejídal, se jich nemohl nabažit a snědl jich vždy uctyhodný počet.

„Kdykoliv jsem po hlavním jídle přišel s moučníkem, nechal si dát vždy jen jednou. Víckrát ne. Jakmile však byly švestkové knedlíky, vzal si nejprve tři a potom ještě tři. Paní Alice a hosté, kteří byli právě ten den u jeho tabule, si dávali na švestkové knedlíky tvaroh a obyčejně se divili, že si pan prezident sype švestkové knedlíky mákem," pokračoval Kadlec.

Bazíroval na českých klasických jídlech

Masaryk byl vlastenec a na českých jídlech bazíroval. A to i při slavnostních oficiálních příležitostech. Na recepci k prvnímu výročí vzniku republiky tak vznešení pánové jedli třeboňského candáta, bažanta po česku nebo květák s máslem.

Ze sladkých jídel, které měl spojené s kuchyní maminky, si kromě knedlíků dopřával ještě také krupicovou kaši nebo vánoční cukroví. Jeho nejoblíbenějším byla máslová kolečka s kousky ořechů.

Pojďte si spolu s námi připravit švestkové knedlíky podle Masarykovy maminky.

Knedlíky se švestkami a mákem

Suroviny:

půl kila brambor

150 g hrubé mouky

1 vejce

špetka soli

15 švestek

2 lžíce másla

moučkový cukr

mák či strouhanka

Postup:

Brambory varného typu C uvaříme den předem, nejlépe ve slupce. Druhý den je oloupeme a nastrouháme najemno. Přidáme k nim mouku, sůl a vejce a vše zpracujeme v pevné těsto. Do většího hrnce dáme vařit osolenou vodu. Pokud jsou švestky malé, necháme je vcelku, jinak pracujeme s vypeckovanými půlkami. Z těsta rukou tvarujeme placky, do nichž švestky balíme a na závěr zakoulíme tak, aby se spoje zavřely a knedlíky získaly pěkný tvar. Takto připravené knedlíky vkládáme do vroucí vody a vaříme asi sedm minut. Než všechny vytáhneme, jeden rozřízneme, zda je akorát. Hotové knedlíky polijeme rozpuštěným máslem a posypeme trochou cukru a mákem nebo strouhankou osmaženou na másle.

