Lámete si hlavu nad tím, co uvařit k večeři? Zkuste bramborovou šumavskou pochoutku. Chce to jen pár běžných surovin a výsledek je naprosto úžasný. Navíc vyjde na pár korun a večeře je hotová bleskurychle.

Brambory jsou jednou z nejzdravějších potravin. Obsahují spoustu vitaminů a důležitých minerálních látek. Mají velmi dobrý sytící efekt, takže pokrmy jsou z nich skutečně vydatné. Navíc jsou na chuť výtečné, zvlášť, když je vhodně doplníte ostatními surovinami. Pokud hledáte jednoduchý, ale lahodný recept, je bramborový nákyp přesně pro vás.

Nákyp na slano

Že si vybavujete jen nákyp nasladko? Jde to i na slano. Kombinace brambor, kysaného zelí a dobré klobásky vás zaručeně uchvátí. Co všechno do slaného nákypu použít a jak ingredience správně poskládat? To vám prozradí Janča ve videu na YouTube kanálu Vaření s Jančou:

Bramborová peřinka

Bohatá náplň a na ní se povalující bramborová peřinka? Velmi zdaleka vám to může připomínat recept, který se často objevuje na večerní tabuli hlavně ve Spojeném království. Řeč je o pastýřském koláči. Při jeho přípravě též hrají zásadní roli, a stejně jako v domovině vřesovišť a nespoutané přírody, se také brambory vyšlehají v nadýchanou kaši, která přijde úplně navrch. Ostatní suroviny se pak ale mírně liší. Šumavský recept věrně kopíruje ty, které jsou pro tento kraj nejvíce charakteristické.

Uzené nebo klobáska

A jak na recept? Je to brnkačka, která vám zabere jen málo času. Připravte si cibuli, oloupejte ji a nakrájejte na kolečka. Do hlubší pánve dejte lžíci sádla a cibuli osmažte. Do pánve přihoďte i na kostičky nakrájené uzené maso. S bramborovou kaší a zelím bude chutnat neodolatelně. Vyzkoušet ale můžete i variantu s dobrou klobáskou, zvlášť, pokud máte kolem sebe někoho, kdo má vlastní udírnu. Maso opečte a zasypte mletou paprikou. Kdo nemá rád pikantní, použije sladkou papriku, komu ostřejší nevadí, přidá trošku i pálivé. Posléze zalijte směs bílým vínem a nechte odpařit alkohol. Ochuťte muškátovým oříškem, solí, pepřem a majoránkou. Snižte teplotu a duste asi deset minut.

close info Shutterstock zoom_in Buď můžete použít klobásku, nebo uzené maso.

Šup do trouby

Připravte si dostatečně velký pekáček, přendejte do něj masovou směs, na ni poklaďte scezené kysané zelí a celé to zalijte kysanou smetanou. Na úplný závěr dobrotu zakryjte vrstvou předem připravené bramborové kaše. Tu připravte klasicky, jak jste zvyklí. Pokud chcete chuťový zážitek ještě vylepšit, můžete do vychladlé kaše zašlehat ještě dva žloutky, bude pak chutnat famózně. Pekáč vložte do trouby a pečte, dokud nezačne vršek zlátnout.

