Bramborový salát podle Karla Gotta: Tento jednoduchý miloval náročný mistr

Vánoce jsou sice už za námi, ale to neznamená, že bychom si ho nemohli udělat i v průběhu roku. Stejně to totiž dělal i Karel Gott, ten bramborový salát miloval a klidně si ho dopřál několikrát do roka. Jaký byl jeho oblíbený recept?

Bramborový salát ke smaženým řízkům prostě patří. Je u nás tak oblíbený, že se nejí jen o Vánocích, ale milovníci téhle kalorické bomby si jej dopřejí klidně i několikrát ročně. Stejně to měl i Karel Gott, který bramborový salát miloval. Měl na něj ale svůj speciální recept, do kterého přidával jednu netradiční ingredienci. Chcete vědět jakou?

Je to zelená paprika! Gott tvrdil, že právě ta dodává salátu ten správny prvek křupavosti. Paprika navíc alespoň trochu odlehčí toto těžké jídlo s majonézou. Zelená paprika je navíc velmi zdravá. Je významným zdrojem kyseliny listové, proto by ji měly jíst hlavně těhotné ženy a maminky, které kojí. Tento druh papriky má také pozitivní vliv na tvorbu krve, uklidňuje a máte po něm lepší náladu. Zkrátka a dobře, když se chcete uklidnit, dejte si zelenou papriku. V neposlední řadě obsahuje vitamín E.

Zelená paprika dodá bramborovému salátu na křupavosti. Zdroj: Pixabay

Papriky jsou zdravé

Papriky údajně chrání před nádorovými onemocněními, jsou prospěšné pro zuby a dásně. Podporují trávení a správnou funkci oběhové soustavy. Zpomalují stárnutí, zlepšují zrak, posilují imunitu a působí jako antioxidant. Pálivé papriky navíc urychlují hubnutí.

Vždy, když kupujete papriku, myslete na to, aby byla beze skvrnky. I ta nejmenší skvrna značí plíseň uvnitř. Také se zaměřte na to, aby nebyla měkká. Změklé části totiž také ukazují na hnilobu. V každém případě pak musí mít plod stopku, když je vylomená, paprika se rychle zkazí.

Bramborový salát se zelenou paprikou Zdroj: Pixabay

Bramborový salát podle Karla Gotta

A nyní už pojďme konečně vařit. Na bramborový salát podle Karla Gotta budete potřebovat 300 g uvařených a oloupaných salátových brambor, 100 g kyselých okurek, 50 g cibule, 1 zelenou papriku, 2 natvrdo uvařená vejce, 100 g majonézy, 50 g hořčice, sůl a čerstvě namletý pepř, cukr a petrželovou nať na ozdobu.

Cibuli, zelenou papriku, okurky a uvařené brambory nakrájejte na plátky a přidejte natvrdo uvařená vajíčka. Cibuli spařte s trochou láku z okurek. Majonézu smíchejte s hořčicí, pepřem, solí a cukrem. Směs zeleniny zalijte vychladlým nálevem s cibulí a s majonézou a promíchejte. Nechte v chladu odležet, ideálně do druhého dne a ozdobte nasekanou petrželovou natí.

Zdroj: www.fresh.iprima.cz, www.extrastory.cz, www.zdravezdravi.cz