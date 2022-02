Bramborový salát s hořčicí podle Pohlreicha. Tento je nejlepší

Co rodina, to jiný a samozřejmě nejlepší bramborový salát. My vám přinášíme recept na bramborový salát s hořčicí, který preferuje kat českých restauratérů a jeden z našich nejlepších kuchařů, Zdeněk Pohlreich.

Bramborový salát je česká klasika, která patří ke smaženým řízkům i jindy než o Vánocích. Proto není na škodu, osvojit si ještě jeden, abyste měli svůj tradiční o Vánocích a třeba tento, podle Pohlreicha, kdykoliv na něj dostanete v průběhu roku chuť.

Udělat chutný bramborový salát není nic snadného, vše vyžaduje přípravu, trpělivost, dlouhé krájení a velmi jemné a pečlivé dochucení. Pokud se do něj tedy pustíte, nepospíchejte a dejte si na čas. Na chuti se to projeví. Bramborový salát je prostě kumšt.

Do toho podle šéfa navíc patří estragon, tymián a polníček, tudíž bylinky, které se do salátu běžně nedávají. Není tedy tradičně vánoční, ale jako celoroční alternativa k řízkům naprosto skvělá.

Estragon dodá bramborovému salátu šmrnc Zdroj: Helga_foto/Shutterstock.com

Estragon dodá pikantní chuť, tymián zase pronikavou vůni

Estragon dodá salátu pikantní chuť a nejlépe vynikne v jednoduchých receptech. Dochucuje se jím máslo i majonéza. Estragon se však používá k dochucování omáček, vaječných omelet, peče se na něm kuře, ale klidně se s ním může ozvláštnit právě třeba i zmíněný bramborový salát.

Tymián zase patří mezi nejoblíbenější koření a to hlavně díky své pronikavé vůni. Kromě toho, že každý pokrm udělá originálním, má také zdraví prospěšnou funkci. Působí jako antiseptikum, tudíž skvěle bojuje proti bakteriím, plísním a střevním parazitům.

Největší změnou je však použítí polníčku. Ten obsahuje minimum kalorií, proto se mu říká nejzdravější salát na světě. Obsahuje vitamíny skupiny B a tvrdí se, že zlepšuje náladu a jeho pravidelnou konzumací si udržujete bystrou mysl. 100 gramů polníčku obsahuje tolik vitamínu C jako jeden pomeranč. Smíchat ho tedy s vařenými bramborami do salátu, je skvělá volba.

Hrubozrnná hořčice je základem Pohlreichova bramborového salátu Zdroj: Dani Vincek / Shutterstock.com

Bramborový salát s hrubozrnnou hořčicí podle Zdeňka Pohlreicha

No a nyní se pojďme konečně pustit do vaření. Na přípravu bramborového salátu podle Zdeňka Pohlreicha budete potřebovat 3 lžíce másla, 4 ks cibule, 2 lžíce tymiánu, 4 lžíce cukru, 5 lžic hrubozrnné hořčice, 4 lžíce červeného vinného octa, 2 lžíce estragonu, 200 g zakysané smetany, sůl, pepř a 600 g malých ve slupce uvařených brambor. Nezapomeňte na 100 g kyselých okurek, 120 g polníčku a 3 lžíce pažitky.

Orestujte cibulku na pánvi a přidejte tymián, cukr a nechte zkaramelizovat. Na druhé pánvi povařte ocet, hořčici a nechte vychladnout. Přidejte estragon, smetanu, sůl a pepř. Uvařené brambory si oloupejte, nakrájejte a dejte do mísy. Přidejte okurky, cibuli a směs se smetanou. Promíchejte a dejte vychladit. Ve finále přimíchejte polníček, ozdobte pažitkou a dejte na chladné místo odležet. Ne nadarmo se říká, že bramborový salát je nejlepší až druhý den!

