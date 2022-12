Bramborový salát podle michelinského šéfkuchaře: Lepší jste nejspíš nejedli

Bramborový salát je vedle smaženého kapra tím nejklasičtějším vánočním pokrmem, bez kterého si snad nikdo neumí štědrovečerní večeři představit. Postupů, jak jej připravit, existuje celá řada. Většinou se ale každý drží toho svého osvědčeného. Víte ale, jak bramborový salát připravuje michelinský šéfkuchař Pavel Pospíšil?

Bramborový salát je tou vůbec nejtypičtější přílohou, která by při štědrovečerní večeři rozhodně neměla chybět na talíři společně s kouskem smaženého kapra anebo řízku. Stalo se z něj tradiční jídlo, které je zkrátka neodmyslitelně spjato s Vánocemi. Věděli jste ale, že tato tradice nemá zas tak dlouhou historii, jak by se mohlo zdát?

Původ bramborového salátu

Přestože je dnes bramborový salát považován za pochoutku a hlavně slavnostní pokrm, bývaly časy, kdo tomu tak úplně nebylo. Šlo totiž spíše o pokrm složený ze zbytků, které právě po nějakých velkých hostinách zůstaly v hrncích a pekáčích.

První zmínka o bramborovém salátu se objevuje v Domácí kuchařce spisovatelky Magdaleny Dobromily Rettigové, která byla vydána v roce 1826. Její bramborový salát se ale poměrně dost lišil od toho dnešního. Obsahoval například pokrájený uzený jazyk, šunku, telecí pečeni i další druhy masa, cibuli a majonézu.

Bramborový salát, jak jej známe dnes

Bramborový salát v takové podobě, v jaké se servíruje dnes (nebo se mu minimálně velmi přiblížil), se do českých zemí podle některých zdrojů dostal z Ruska, kde jej moskevské smetánce pravidelně podával belgický kuchař Lucien Olivier během oslav Nového roku. Jak to ale bylo ve skutečnosti, se můžeme jen domnívat.

Pravdou však zůstává, že tradice bramborového salátu jakožto hlavní přílohy při štědrovečerní večeři zas tak dlouhou historii nemá. Na Vánoce se totiž u nás společně s rybou začal podávat až v 50. letech minulého století.

Bramborový salát podle michelinského šéfkuchaře

A právě od 50. let si každá rodina začala postupně vytvářet vlastní recepty na přípravu bramborového salátu. Obměňovaly se nejrůznější komponenty, někdo začal namísto majonézy přidávat bílý jogurt, vegeteriáni zase odstranili uzeninu. Postupů zkrátka existuje nespočet. Michelinský šéfkuchař Pavel Pospíšil vsází na recept svého dědečka.

V první řadě si dejte uvařit do poloměkka 750 gramů salátových brambor. Do hrnce k nim přidejte 2 špetky soli a také 1 špetku celého kmínu. Horké brambory oloupejte a nakrájejte je na plátky.

V jiném hrnci rovněž do poloměkka uvařte 1 menší oloupanou bulvu celeru překrojenou napůl a tři mrkve. Když je kořenová zelenina uvařená, rychle ji zchlaďte ve studené vodě, aby neztratila svou barvu, a nakrájejte ji na tenké plátky.

Očistěte si jednu velkou cibuli, rozeberte ji na jednotlivá kolečka a spařte ji krátce v horké vodě. Tím cibule ztratí na ostrosti, ale uchová si svou typickou chuť. Takto připravenou cibuli nakrájejte na proužky. Kromě cibule si nakrájejte také 10 kyselých okurek. Ty ovšem nakrájejte na velmi tenké plátky.

Následně si připravte zálivku, která salátu dodá tu správnou chuť. Do čisté mísy dejte 1 velkou lžíci plnotučné hořčice a za stálého šlehání do ní pomalu přilévejte 200 mililitrů slunečnicového oleje, čímž prakticky vznikne hořčicová majonéza. Pak přidejte 1 lžičku cukru, špetku soli, špetku mletého pepře, 200 mililitrů láku z okurek a podle chuti také několik lžic octa. Do zálivky můžete nasekat také trochu čerstvé petrželky.

Tento bramborový salát se nebude míchat dohromady, jak je u jiných salátů zvykem, ale bude se vrstvit. A to buď do menších skleniček, anebo do jedné velké mísy. Na dno dejte několik koleček brambor, na ty přijde cibule, pak celer s mrkví a nakonec okurky. Vrstvu zalijte několika lžícemi zálivky a postup opakujte, dokud nespotřebujete všechny komponenty. Poslední vrstva by měla být tvořena bramborami. Hotový salát uložte minimálně na 6 hodin do chladničky a je hotovo.