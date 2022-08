Famózní letní bramborový salát podle Pohlreicha: Skvělý je z nových brambor

Bramborový salát nemusí být nuda a tenhle dokonce voní po ohni. Salát z nových brambor připravuje šéfkuchař Zdeněk Pohlreich na grilu, ale nebojte se, jde to i jinak. Těšte se na spoustu nových chutí a pusťte se do vaření.

Zdroje: www.hobbys.cz, www.recepty.eu

Salát z nových brambor

Není salát jako salát a co teprve ten bramborový. Ten si nejčastěji spojujeme s vánoční tabulí, ale na majonézu, hrášek a vejce zapomeňte. Tento vynikající salát je letní pochoutka z grilu. Je plný nevšedních chutí, které běžně v české kuchyni nekombinujeme. Nenechte se zaskočit přípravou karamelizované cibulky. Uvidíte, že to není nic složitého, stačí ji nepřipálit. Také přidání octa do horké pánve vás může zaskočit, ale silný octový odér se brzy odpaří a cibulce dodá švih. Použijte čerstvé bylinky. Jsou docela jiné než sušené a do letního salátu prostě patří.

Brambory pečené na grilu skvěle voní i chutnají. Zdroj: Ilia Nesolenyi / Shutterstock

Bramborový salát plný chutí a vůní

Než si začnete bramborový salát upravovat k obrazu svému, určitě vyzkoušejte originální Pohlreichovu verzi. Jak na to?

Na přípravu budete potřebovat tyto suroviny:

500 g nových brambor

200 ml zakysané smetany

2 lžíce hrubozrnné nebo kremžské hořčice

3 lžíce vinného octa

3 lžíce cukru

2 lžíce másla

2 lžíce čerstvého estragonu

2 lžíce čerstvého tymiánu

2 najemno nakrájené cibule

120 g polníčku

100 g nakládaných okurek

trošku nasekané pažitky

sůl, pepř a troška olivového oleje



Polníček salát osvěží svými křehkými lístky. Zdroj: Profimedia