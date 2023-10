Hranolky patří mezi velmi oblíbené pokrmy po celém světě. Setkat se můžete jak s jejich smaženou formou, tak i s pečenou. Vyzkoušejte si doma udělat bramborové ježky, které klasické hranolky naprosto zastíní. Chutnají a vypadají fantasticky!

Hranolky se připravují již od 18. století, kdy si je zařadili do svých národních pokrmů Belgičané. V dnešní době je však můžete jíst jako přílohu, nebo i samotné s nějakou omáčkou. Připravte si brambory varného typu A nebo B a pusťte se do jejich netradičního vzhledu. Tento způsob si totiž oblíbíte hned z několika důvodů.

Osmažte si jednoduché bramborové ježky podle video receptu na YouTube, na kanálu Cooking Haru:

Zdroj: Youtube

Ideální odrůda brambor

Na smažení či pečení nakrájených brambor se vyvarujte především typu C, které by se snadno rozpadly kvůli vysokému obsahu škrobu. Pokud máte možnost zakoupit brambory přímo od pěstitele, zaměřte se především na ty, které mají červenou slupku. Nejenže jsou skvělé při přípravě hranolek, ale také je můžete dát zmrazit!

close info 123RF zoom_in Brambory rozlišujeme podle varného typu a odrůdy.

Trik v krájení

Chcete udělat návštěvě nebo rodině neobyčejné hranolky? Připravte si dvě dřevěné hůlky či kuchyňské kleště. Oškrábanou bramboru vložte mezi kleště a nožem ji začněte krájet. Díky šířce kleští nedojde k doříznutí plátku a brambora tak bude krásně držet pohromadě. Jakmile bramboru nakrájíte, pootočte ji a opět nakrájejte. Vzniknou vám krásné hranolky připomínající hřbet ježka.

S ježky do vody

Nakrájené bramborové ježky posypte v misce solí a nechte je na 15-20 minut odpočinout. Brambory změknou a uvolní se z nich přebytečná voda. Následně je důkladně propláchněte, abyste je zbavili škrobu. Jakmile bude voda čirá, osušte bramborové ježky kuchyňskou papírovou utěrkou a obalte je v hladké mouce.

close info Shutterstock.com / Nickola_Che zoom_in Brambory nakrájené na ježka můžete také péct v troubě okořeněné.

Uchovávejte v mrazáku

Takto připravené brambory můžete skladovat až půl roku v mrazáku. Nejdříve je na talíři vložte do mrazničky na dvě hodiny. Poté bramborové ježky vyndejte, uskladněte je do vzduchotěsné misky nebo obalu a opět vložte do mrazáku. Až si je budete chtít příště udělat, stačí je už pouze osmažit a během chvilky budete mít hranolky hotové.

Správné smažení

Víte, jak byste měli hranolky správně fritovat, aniž by nasákly příliš mnoho oleje? Trik je právě v jeho teplotě, kterou by měl mít 180 °C. Do takto rozehřátého oleje vložte pouze pár bramborových ježků, aby teplota výrazně neklesla. Hotové ježky můžete podávat se studenou i teplou omáčkou.

Zdroje: prozeny.cz, apetitonline.cz, aazdravi.cz