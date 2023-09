Zápasíte s časem a chtěli byste doma podávat na stůl zdravý a chutný pokrm? Připravte si struhadlo a brambory. Rychlá večeře na sebe nenechá dlouho čekat!

Někdy jsou dny, kdy prostě není čas trávit ho u plotny. V tuto chvíli je nejlepší zvolit osvědčené rychlovky. Dnes pro vás jednu máme! Základem jsou nastrouhané brambory a pár dalších ingrediencí, které můžete libovolně obměňovat podle toho, co máte rádi a co zrovna máte doma. Uvidíte, že si pochutná celá rodina, a to doslova pár minut od počátku přípravy.

Podívejte se na toto video z kanálu YouTube s názvem Uradi Sama:

Zdroj: Youtube

Zapečené strouhané brambory

Důkladně omyjte 5 až 6 středně velkých brambor a je na vás, jestli je použijete se slupkou či bez. Obě varianty jsou možné. Díky slupkám dostanete do těla více vitamínů. Nastrouhejte je na hrubém struhadle a vymačkejte z nich šťávu.

Přidejte 1 kávovou lžičku soli a opepřete dle vlastní chuti. Dochuťte pár stroužky utřeného česneku, dodejte 1 celé syrové vejce, pečlivě směs promíchejte a nechte chvíli odležet.

close info Shutterstock zoom_in Brambory dochuťte pár stroužky utřeného česneku, dodejte 1 celé syrové vejce, pečlivě směs promíchejte a nechte chvíli odležet.

Těsto patří do formy

Mezitím si vyložte zvolenou zapékací formu pečičím papírem a postupně do ní navrstvěte připravené bramborové těsto. Povrch krásně vyhlaďte kuchyňskou stěrkou a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů, a to na dobu cca 20 minut.

Připravte si zeleninu

V tento moment máte čas připravit si další potřebné ingredience. Očistěte si a pokrájejte na tenké plátky 1 zelenou a 1 červenou papriku. Pak oloupejte 1 velkou cibuli, pokrájejte ji na jemné kousky a na rozpáleném oleji ji nechte zesklovatět. Následně přidejte papriku a nechte pomalu restovat.

Vaječná směs

Do čisté misky si rozklepněte 4 celá syrová vajíčka a přidejte 100 g strouhaného sýra dle vašeho výběru. Přilijte 1 šálek mléka a přistrouhejte 130 g šunky. Kdo má rád, může vyměnit šunku třeba za tuňákové maso.

Stejně tak lze přidat i praženou slaninu, či kousky opečeného kuřecího masa. Pokud jste vegetariáni, koláč je vynikající i bez masa. Přidejte opečenou zeleninu z pánve a veškeré ingredience propojte důkladným zamícháním.

close info Shutterstock.com zoom_in V závěru můžete pustit chvilku gril, díky tomu vám vznikne na povrchu neodolatelně křupavá krustička.

Velké finále

Připravenou směs dodejte na předpečené brambory a pečlivě ji rozhrňte do všech stran. Formu s koláčem vložte na dalších 10 minut do trouby, v závěru můžete pustit chvilku gril, díky tomu vám vznikne na povrchu neodolatelně křupavá krustička.

Zdroje: www.fresh.iprima.cz, www.apetitonline.cz, www.brno.rozhlas.cz