Stačí vydlabat do brambor díry. Už je nebudete vařit jinak

Brambory jsou nejen skvělá příloha, ale s přehledem mohou být na vašem domácím menu i hlavním jídlem. Navíc je můžete dochutit všemožnými ingrediencemi, které máte v oblibě, protože dodají pokrmu ten správný šmrnc. Máme pro vás dva rychlé recepty, jejichž chuť je naprosto bezkonkurenční a určitě s nimi doma sklidíte úspěch.

Brambory jsou vděčná kuchyňská surovina, z níž je možné vykouzlit mnoho lahodných pokrmů. Stačí si jen pustit fantazii na špacír a použít vhodně zkombinované ingredience. Pokaždé vám vznikne originální a jistě i chutný pokrm. Vyzkoušejte recept na plněné brambory. Jednou z vařených a pečených půlek brambor a podruhé jako plněnou zapečenou roládu. Oba recepty jsou jednoduché a finančně nenáročné.

Inspirujte se na videu zde:

Brambory plněné masovými kuličkami

Připravte si pět velkých brambor a je na vás, zdali je oškrábete nebo je necháte se slupkou. V každém případě však brambory pečlivě omyjte a poté je celé dejte vařit do hrnce s vodou.

Mezitím si vložte do misky 500 g mletého masa a přidejte 100 g pokrájené čerstvé cibule, posekaný čerstvý kopr a plocholistou petržel, 1 polévkovou lžíci strouhanky, 2 polévkové lžíce utřeného nebo rozmačkaného česneku, ½ kávové lžičky mletého pepře, ½ lžičky kávové mleté uzené červené papriky, 1 kávovou lžičku provensálského koření a 1 kávovou lžičku soli. Obsah misky řádně promíchejte a nejlépe zapracujte rukama, aby se veškeré ingredience náležitě spojily.

Jakmile budou brambory vařené, sceďte je a nechte je vychladnout, abyste s nimi mohli pracovat a zbytečně se vám nerozpadly. Poté každou podélně rozkrojte na dvě poloviny a uprostřed vydlabejte polévkovou lžíci důlek. Následně poskládejte takto připravené brambory na pekáč vyložený pečícím papírem a každý kus potřete olivovým nebo slunečnicovým olejem. V této fázi dejte brambory péct do vyhřáté trouby na 180 °C na dobu 15 minut. Rozhodně je nebalte do alobalu a ani je nijak nezakrývejte, slupka nebo okraj brambor potřebuje ke zpevnění suché teplo, nikoli zapaření a vlhko.

Brambory plněné masem Zdroj: Shutterstock

Zatím si nastrouhejte 100 g oblíbeného sýra a nasypte je na dno vydlabané brambory. Z masové náplně si vytvořte malé kuličky a vždy jich několik položte na vrstvu sýra. Čím menší kuličky budete tvořit, tím více se vám jich vejde do každé brambory, a právě to dělá kromě výborné chuti i krásný design pokrmu. Každou bramboru nyní zalijte rajčatovým pyré a na povrch kuliček položte ještě kopičku nastrouhaného sýra. V tento moment dejte celý pokrm zapéct do vyhřáté trouby na 180 °C na dobu 30 až 35 minut.

Bramborová roláda plněná masovou směsí

Nakrouhejte si na hrubším struhadle 1 kg syrových oloupaných brambor, poté z nich vymačkejte šťávu a vložte do misky. Přidejte 1 a ½ kávové lžičky soli, ½ kávové lžičky mletého černého pepře, 1 kávovou lžičku provensálského koření, 3 polévkové lžíce hladké nebo polohrubé mouky, 3 polévkové lžíce zakysané smetany, 3 stroužky utřeného nebo rozmačkaného česneku a dvě syrová celá vejce. Poté směs řádně promíchejte.

Vyložte si pekáč pečícím papírem, nalijte na něj připravenou směs a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 200 °C na dobu 20 až 25 minut. Po uplynutí náležité doby upečenou bramborovou směs zarolujte do pečícího papíru a nechte chvíli odpočívat.

Do čisté misky vložte 400 g mletého masa, 1 najemno nakrájenou cibuli, nasekanou plochou petržel, ½ polévkové lžíce uzené mleté papriky, ¼ polévkové lžíce mletého černého pepře, 1 polévkovou lžíci soli a vše pečlivě propracujte rukama v konzistentní směs.

Bramborová roláda Zdroj: Shutterstock

Rozmotejte bramborovou placku z pečícího papíru, potřete ji masovou směsí a opět ji zarolujte. Plněnou roládu dejte na plech s novým pečícím papírem, přikryjte ji alobalem a pečte 40 minut při teplotě 180 °C. Po uplynutí náležité doby pečte ještě 10 minut bez alobalu. Po vychladnutí nakrájejte na plátky a bramborovou roládu podávejte s kysanou smetanou.

Zdroje: www.hradec.rozhlas.cz, www.fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz