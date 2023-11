Jak oslnit vaše okolí pomocí efektivního receptu, abyste se u toho moc nenadřeli? S tímto receptem zazáříte při každé příležitosti. Příprava vám zabere málo času a výsledek chutná naprosto famózně! Všichni sousedé od vás budou tento recept chtít, podívejte.

Pokud jste si k sobě pozvali návštěvu, ale nevíte, co máte připravit a došly vám nápady, zde je rychlý a efektivní recept, který vám pomůže oslnit široké daleké okolí. Pokrm se skládá ze zcela běžných surovin, které máte doma, zabere minimum času, ale co je nejdůležitější, na výsledku to vůbec není znát.

Podzim je sezóna brambor. Ty patří mezi jednu z nejoblíbenějších podzimních plodin vůbec a není divu. Dá se z nich připravit řada pokrmů a dnes si můžete vychutnat dva. Jeden naleznete v Youtube videu na kanále Homey cuisine:

Rychlý fantastický pokrm

Další fantastický pokrm, se kterým se můžete chlubit všem návštěvám, je tento.

Budete potřebovat jednu velkou bramboru. Odstraňte slupku a vezměte si struhadlo. Bramboru nastrouhejte a dejte do větší misky. Přidejte špetku soli a jednu polévkovou lžíci bramborového škrobu. Vše pečlivě promíchejte. Připravte si formu normálně používanou například na muffiny a nalijte do každé trošičku slunečnicového oleje. Nyní olej rozetřete po celé ploše formiček, do kterých následně rozložte brambory. Pečte po dobu 20 minut při teplotě 180 stupňů celsia.

Výtečná zeleninová směs

Mezitím si nakrájejte na kostičky jednu červenou cibuli. Lehce si rozehřejte pánev a nalijte do ní trochu slunečnicového oleje. Osmahněte si na ní cibuli do té doby, než nebude průhledná. Nyní si nastrouhejte pomocí škrabky jednu celou mrkev a na kostičky jednu červenou papriku. Ty následně přidejte na pánev k cibuli. Pořádně vaši směs promíchejte. Vezměte si tři stroužky česneku a lisem je rozmačkejte. Když je přidáte ke smažené zeleninové směsi, dodají jí tu správnou chuť. Na pánev ještě přihoďte špetku soli a černého pepře a míchejte. Nyní si na poloviny nakrájejte tři malá rajčata a také přidejte na pánev. Opět důkladně promíchejte. Nakrájejte hromadu jarní cibulky, čím více, tím lépe, na malé kousky a přidejte k vaší zeleninové směsi.

Od pánve ke struhadlu

Nyní se od zeleniny přesuňte ke 150 gramům sýra. Nakrájejte jej na třetiny a nastrouhejte jej. Znovu se přesuňte k zelenině, ale tentokrát pouze pro vypnutí sporáku. Nyní si do misky rozklepněte jedno vajíčko a pomocí vidličky či metličky jej rozmíchejte. Do druhé misky nasypte zeleninu, ale rajčata ještě ponechte na pánvi. Vejce vlijte do misky se smaženou zeleninou a pomocí lžičky promíchejte.

Můžete servírovat

Vezměte si vaši formu s bramborami. Pokud nechcete formy vyplňovat pouze vaší zeleninovou směsí, můžete si rozkrájet pár plátků šunky a vložit do každé formy jeden kus. Pokud vám zelenina přijde dostačující, pomocí lžíce jí vyplňte formy. Navrch položte rajčata a posypejte sýrem. Dejte do trouby na 10 minut a pečte při teplotě 180 stupňů celsia. A máte hotovo, můžete servírovat váš výtečný pokrm.

