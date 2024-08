Pečené brambory v alobalu jsou klasickým jídlem, jehož příprava je snadná a rychlá. Aby ale byly opravdu dokonalé, je třeba dodržet několik zásadních kroků. S těmito tipy si pečené brambory, třeba s česnekovým dipem, zamilujete ještě víc!

Toto jídlo má tak trochu nádech starých časů tak, jak si jej představujeme podle obrázků v knížkách z první republiky. Pečené brambory, tenkrát v ohni, byly pro mnoho lidí, a zvláště dětí, lahůdkou. Svoje kouzlo neztratily ani dnes, i když je většinou připravujeme v troubě. Naučme se to tak, aby byly opravdu dokonalé.

Jak nejlépe upéct brambory v alobau? Třeba podle youtubového videa od 4theGrill:

Zdroj: Youtube

Správný výběr je základ

Klíčem k opravdu perfektním pečeným bramborám je v první řadě jejich správný výběr. Neměly by být ani malé, ani příliš velké, zkrátka “tak akorát”. Ideální budou ty, které jsou v obchodě označené písmenem B, tedy jako přílohové. S nimi dosáhneme nejlepší kombinace propečenosti, ale zároveň pevnosti.

Dokonalá čistota...

Jakmile budete mít vybrané jen středně velké a zcela zdravé kusy, dobře je očistěte a vyperte. Klidně použijte jemnější kartáček nebo houbičku na mytí nádobí, aby na bramborách nezůstalo ani smítko špíny. Pak už zbývá je jen osušit a první, ale velmi důležitá část přípravy, bude u konce.

1. Důležitý trik: proti výbuchu

Možná jste už toto jídlo někdy zkoušeli připravit, ale skončilo to malou katastrofou a doslova explodujícími bramborami uvnitř trouby. Stalo se to, protože jste opomněli jednu důležitou součást přípravy, a to je propíchnutí vidličkou ještě dříve, než bramboru zabalíte do alobalu. Tak budou mít páry, které při pečení uvnitř hlízy vznikají, možnost bezproblémově unikat a nedojde k bramborovému výbuchu.

Přidejte bylinky podle vlastní chuti a budete určitě spokojeni

2. Nezapomeňte na bylinky

Brambory budeme nyní balit do alobalu, ale nebudou tam samotné. Ještě než hliníkovou fólii uzavřeme, musíme bramboru osolit, opepřit a přidat trochu oleje, ideálně olivového. Dobrou službu udělá také kousek čerstvého másla. Pro ty z nás, kteří holdují bylinkám a jejich výrazné chuti, se nabízí právě v tuto chvíli možnost přidat také něco málo z přírodní lékárny. Zvolíte tymián, oregáno nebo třeba česnek? Je to jen na vás.

Pečlivě, ale ne příliš pevně

Jakmile bude vše připraveno, utěsněte dobře a pevně alobal kolem každé brambory. Pracujte opravdu pečlivě, protože jen tak můžete ručit za to, že uvnitř zůstane veškerá chuť i vlhkost, což je nezbytný požadavek pro správnou přípravu pečených brambor. I když bude fólie pevně uzavřena, neměla by bramboru obepínat příliš těsně. Musíme nechat trochu prostoru k tomu, aby vzniklá pára mohla pracovat kolem celého kusu brambory.

Za hodinu bude hotovo

Pečlivě vybraná, očištěná, ochucená a do alobalu pečlivě zabalená brambora nyní přijde do trouby. Tu si předem ohřejeme na 200 °C, a jakmile je teplota uvnitř konstantní, vložíme do ní na plech rozložené připravené brambory. Středně velké kusy bude třeba nechat v takto vyhřáté troubě přibližně jednu hodinu. Jakmile bude možné bramboru bez problémů propíchnout vidličkou, bude hotovo.

3. Česnekový dip pro dokonalost

Pokud si budete chtít vychutnat pečené brambory s česnekovým dipem, můžete si ho připravit ze zakysané smetany, česneku a špetky soli. I takto jednoduchá pochoutka změní obyčejnou pečenou bramboru v doslova sváteční pokrm. Dobrou chuť!

