Jak uvařit brambory v mikrovlnce?

V mikrovlnné troubě se dá ohřát i uvařit ledacos. Pokud nestíháte a potřebujete zredukovat čas strávený v kuchyni na minimum, můžete si v mikrovlnce připravit i brambory. Je to výhodné zvláště v případě, že vaříte pouze pro dvě osoby nebo jen pro sebe.

Některé typy moderních mikrovlnek už mívají program vaření v páře, označovaný jako "Steam", s jehož pomocí lze uvařit veškerou zeleninu včetně brambor ve speciální misce s dírkovaným dnem, která se postaví na spodní misku s vodou. Taková mikrovlnná trouba pak funguje v podstatě jako parní hrnec a bleskově v ní připravíte cokoli, na co máte chuť.

Co když ale vlastníte mikrovlnku staršího data, která funkci páry nezná? Také v tomto případě je postup jednoduchý. Ideálně byste si měli pořídit uzavíratelnou krabičku či jinou nádobu vhodnou do mikrovlnné trouby. Oloupané a očištěné brambory nakrájejte na rovnoměrné kostky, vložte do krabičky, podlijte dvěma lžícemi vody a zakryjte víkem. Délka přípravy záleží na výkonu trouby i velikosti kousků brambor, většinou však postačí 6-8 minut.

Tip: Brambory můžete před varem ochutit solí a bylinkami (báječně se hodí rozmarýn nebo tymián) a přidat k nim oříšek másla.

Některé hospodyňky pokrájené brambory zabalí do papírové utěrky, vloží je do igelitového sáčku, ten pak pokropí vodou a ohřívají v mikrovlnce po dobu pěti minut. Úspěch takového postupu však není zaručen, sáček může pod tlakem páry prasknout, někdo má zase zkušenost, že se brambory přilepily k utěrce. Pro vlastní bezpečnost i zdraví mikrovlnné trouby je doporučeno používat zásadně jen nádoby či sáčky do mikrovlnky přímo určené.

Pečené brambory Zdroj: Shutterstock.com

V mikrovlnce lze nicméně připravit i brambory pečené ve slupce, což opravdu šetří čas, uvážíme-li, že v klasické troubě potřebují ke změknutí téměř hodinu. Pozor ale, každou bramboru je třeba ze všech stran propíchat vidličkou, aby během procesu ohřívání nevybuchla. Pro získání křupavé kůrky bramboru potřete olivovým olejem. Zavírat do krabičky ji nemusíte, stačí ji položit na talířek.

Středně velká brambora bude v mikrovlnce hotova asi za 7 minut; zhruba v polovině ohřevu ji kleštěmi obraťte vzhůru nohama, aby se propekla rovnoměrně. Pokud připravujete více brambor najednou, doba ohřevu se prodlouží přibližně o pět minut na každý kus navíc.

Tip: Pečenou bramboru nakrojte a naplňte směsí šunky, nastrouhaného čedaru a zakysané smetany. Blesková večeře po dlouhém dni v práci je na světě!

(Zdroj: https://www.delish.com/cooking/recipe-ideas/, říjen 2020)