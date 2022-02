V mikrovlnce uvaříte brambory za tři minuty. Zkuste to, už to neuděláte jinak

Máte dojem, že na vaření brambor se nedá vymyslet nic nového a zajímavého? Není to tak! Vaření brambor se dá snadno povýšit na vyšší úroveň. Zkuste si upravit brambory v mikrovlnce. Nebudete litovat a ušetříte spoustu času.

Pokud máte napilno a nestíháte, využijte k vaření mikrovlnnou troubu. Dokonale to zredukuje váš čas strávený v kuchyni a dobrotu budete mít na stole hotovou „jedna dvě“.

Klasikou je vaření brambor ve vodě

Jedná se sice o nejčastěji využívanou variantu, ale zabere nějaký ten čas. Nejprve brambory omyjte a pečlivě oloupejte škrabkou. Následně je nakrájejte na kousky dle vašich potřeb a nechte je chvíli odmočit ve studené vodě. Brambory se tak zbaví přebytečného škrobu.

Klasikou je vaření brambor ve vodě. Zdroj: shutterstock.com

Potom je vložte do předem připraveného hrnce s čistou vodou, osolte, přidejte trochu kmínu nebo bylinek. Doba, po kterou se musí brambory vařit, je závislá na konkrétní odrůdě, ale většinou to bývá kolem dvaceti minut. Píchněte do nich nožem a uvidíte, jestli jsou dostatečně měkké. Nakonec brambory slijte za pomoci pokličky a můžete servírovat.

Brambory z mikrovlnky

Může se to zdát jako naprostý nesmysl, ale věřte, že brambory z mikrovlnné trouby budou chutnat naprosto stejně, jako ty z vody. A bonus navíc? Jsou hotové během pár minut.

Funkce steam

Některé moderních mikrovlnné trouby mívají ve výbavě program vaření v páře, který je označovaný jako "steam". Díky němu se v ní dají uvařit mnohé potraviny. Používá se k tomu speciální miska s dírkovaným dnem, která se postaví na spodní misku s vodou. Funguje to vlastně jako metoda s parním hrncem a během chvilky máte jídlo s přehledem připravené k jídlu.

Nemáte steam? Postačí vám krabička!

Ptáte se, jak uvařit brambory v mikrovlnce bez této funkce? Opět nejde o nic složitého. Stačí vložit očištěné a nakrájené brambory do uzavíratelné krabičky, která je vhodná k použití do mikrovlnné trouby. Podlijte je dvěma lžícemi vody a zakryjte víkem. Délka přípravy se bude odvíjet podle výkonu trouby a velikosti jednotlivých kousků brambor. Počítejte tak s 5 až 7 minutami.

Pomůže i papírová utěrka a igelitový sáček

Připravené pokrájené brambory osolte, zabalte do papírové kuchyňské utěrky a vše vložte do mikrotenového sáčku. Lehce jej pokropte tak 1 lžící čisté vody a vložte do mikrovlnné trouby na plný výkon na dobu 5 minut. Přesná doba je závislá na druhu brambor. Některé odrůdy jsou hotové už za 3 minuty.

Dostali jste chuť na pečené brambory se slupkou? K tomu vám také výborně poslouží mikrovlnka. Zdroj: shutterstock.com

Brambory v mikrovlnce můžete připravit i se slupkou

Dostali jste chuť na pečené brambory se slupkou? K tomu vám výborně opět poslouží mikrovlnka. V běžné troubě byste je pekli skoro hodinu. Je však potřeba každou bramboru ze všech stran propíchat vidličkou nebo špičatým nožem, aby se během pečení neroztrhaly. V tomto případě brambory nedávejte do krabičky, ale volně je rozložte na talíř. Chcete dosáhnout křupavé kůrky? Potřete brambory olivovým olejem. Středně velká brambora bude v mikrovlnce hotová asi za 7 minut, takže každou bramboru v polovině ohřevu otočte, aby se propekla rovnoměrně.

Brambory v parní lázni

Brambory můžete připravit také v páře. A můžete k nim klidně přihodit i zeleninu a bylinky. Počítejte, že tak během půlhodinky byste měli mít hotovo. Důležité je vrstvit suroviny do pařáku od nejtvrdších po měkké. Pokud budete mít nové brambory, je vhodné je uvařit ve slupce, protože právě ta je největším zdrojem vitamínů.

