V pracovní dny rozhodně nemíváme dost času na přípravu náročné večeře. Na druhou stranu, teplé jídlo do žaludku je prospěšné. Jak skloubit požadavek na kvalitní pokrm a co nejkratší dobu přípravy? Zkuste třeba výborné několikaminutové brambory z mikrovlnky.

Co tak narychlo, a upřímně řečeno také za rozumnou cenu, připravit třeba k večeři? Brambory doma většinou máme, a tak se pusťme do jejich přípravy v mikrovlnné troubě. Použít samozřejmě můžeme i klasický hrnec, ale ten budeme muset poté také umýt…

Jak na brambory z mikrovlnky? Podívejte se na youtube na video z kanálu Aleš Lamka - Fitness:

Nic složitého...

Vaření brambor v mikrovlnce je překvapivě ještě jednodušší, než bychom čekali. Žádná voda, žádné krájení, žádné loupání. Bude nám stačit vybrat podobně velké brambory, aby byly hotové ve stejném čase, omýt je a propíchat vidličkou. Pak si na talíř nebo jinou vhodnou podložku dáme pečicí papír a na něj brambory jednoduše naklademe. Můžeme je trochu posolit, ale to klidně vydrží až po "uvaření”.

Půjdou ještě do klasické trouby?

Mikrovlnná trouba nabízí velké urychlení práce v kuchyni, a stejně tomu bude i v tomto případě. Bramborům (podle jejich velikosti a počtu) postačí mezi šesti až osmi minutami v troubě, aby byly vhodné ke konzumaci. Jakmile je hotové vyndáme, můžeme se pustit do jejich dochucování. Buď je rozkrojíme na polovinu, nebo jen částečně do kříže. Chceme-li mít křupavou slupku, dáme je ještě na pár minut do předehřáté klasické trouby, ale není to nezbytné. Vnitřní část brambor můžeme vydlabat a necháme si jen pevné mističky o síle stěny kolem jednoho centimetru nebo i o trochu méně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Budete-li chtít křupavou slupku, můžete dát brambory ještě na pár minut do klasické horkovzdušné trouby

Náplň podle vlastní fantazie

Vydlabanou část rozmělníme vidličkou a spojíme například taveným sýrem s kapkou smetany nebo mléka a troškou másla. Do tohoto těsta můžeme vmíchat například najemno nakrájenou cibulku, šunku nebo třeba uzené maso. Jemně podle chuti dosolíme a dokořeníme a bude hotovo. Fantazii se meze nekladou. A protože tyto suroviny si můžeme připravit už v době, kdy se budou brambory pomalu otáčet uvnitř mikrovlnky, bude dokončení našeho díla jen otázkou okamžiku.

Možností je nepřeberné množství

Máte rádi obměny, které váš jídelníček ozvláštní? Pokud tedy nejste příznivci stále stejných pokrmů (na které někteří strávníci nedají dopustit), můžete v příštím pokusu využít například výraznou nivu, která každému jídlu dodá zvláštní kouzlo. Je sice dominantní, ale nechává prostor i ostatním surovinám.

Není nad čerstvé suroviny

Stejně tak se v jarních a letních měsících můžeme soustředit na čerstvé bylinky od první řeřichy, přes bazalku, pažitku, petržel a další a další zelené koření, které nám nabídne zahrádka. Výbornou volbou jsou pesta nebo předem upravené houby. A pokud vám zbylo trochu mletého masa, směle jej prohoďte na pánvi a vmíchejte do náplně.

Směs následně navršíme zpět do brambory, ozdobíme třeba petrželkou. Za čtvrt hodiny bude připravená luxusní večeře pro celou rodinu. Za pár korun, klidně i ze zbytků.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.dumazahrada.cz, www.labuznik.cz