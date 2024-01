Chceme-li vařit brambory ve slupce, je vždy nezbytné je dobře omýt. U několika brambor se to dá zvládnout během chvíle, ale pokud připravujete jídlo pro více strávníků, může tato neoblíbená práce zabrat hodně času. Využijme proto přístroj, který je dnes už ve většině domácností – myčku na nádobí.

V průběhu let, kdy se myčky na nádobí rozšiřují do dalších a dalších domácností, dostávají také stále nové využití. Jistě si mnozí již všimli, že velmi dobře zvládnou očistu dětských plastových hraček a mnoha dalších předmětů, které máme doma a nechce se nám je drhnout kartáčkem. Využití myčky nám “uvolní ruce” k dalším činnostem a urychlí tím třeba přípravu pohoštění pro návštěvu.

Jak na nepříjemné mytí hromady brambor poradí na youtube Scott McGillivray:

S rozumem a logicky

O co vlastně jde? Je logické, že nebudeme na brambory (případně další kořenovou zeleninu) používat klasický mycí cyklus s teplou vodou a čisticím prostředkem, ale pouze program na oplachování nádobí, který je na různých myčkách většinou v rozmezí deseti až patnácti minut a využívá jen studenou vodu.

Rozložit a pustit

Mytí brambor v myčce má svoje pravidla, ale určitě nejde o nic složitého. Hlavní je brambory rozložit do horního koše tak, aby se nedotýkaly. Je logické, že silně znečištěné kusy s hroudami zeminy do myčky přijít nemohou, ale běžná špína vadit nebude. Pak už jen stačí zapnout zmiňovaný krátký oplachovací cyklus a můžete se jít věnovat třeba krájení cibule.

Jak je to s mycími prostředky?

Je samozřejmě možné namítnout, že i když do stroje nedáme mycí prostředek, může na bramborách ulpět jeho zbytek, kterého se jen těžko zbavíme po předchozím mytí nádobí. To je samozřejmě správná úvaha, proto je dobré naplánovat si před mytím brambor automatické čištění myčky bez použití chemických přípravků. Tento proces tak jako tak musíme v pravidelných intervalech provádět, tak proč ne právě v tuto chvíli? Navíc mycí prostředky na nádobí musí být zdravotně nezávadné. Uvědomme si, že v myčce myjeme například vidličky, které poté bez problémů vkládáme do úst nebo hrnce, v nichž uvaříme třeba právě ony zmiňované brambory. A nakonec – po uvaření stejně slupku z brambor sundáme.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in V myčce na nádobí můžete i zavařovat.

Budete zavařovat?

Mnozí už dobře vědí, že myčka na nádobí není jen přístroj pro tento jediný účel. Mnoho let kolují návody na její využití například pro zavařování ovoce a zeleniny. Jak na to? Nejprve přijdou do myčky samotné sklenice, to proto, abychom je dokonale vymyli. Přidáme k nim (samozřejmě vedle) také víčka a necháme proběhnout celý mycí cyklus včetně sušení. Do takto připravených sklenic pak naskládáme vše, co chceme zavařit, zalijeme nálevem a dobře utěsníme víčko. Tím naše část práce vlastně skončí, o zbytek se postará myčka, do které sklenice opatrně naskládáme tak, aby se nedotýkaly.

Pustit myčku a máte hotovo

Nakonec spustíme ten nejdelší cyklus, který myčka ve svém programovém vybavení má – a to opět včetně sušení. Po zvukovém signálu, který nás informuje o ukončené práci, vyjmeme velmi opatrně již zavařené potraviny a sklenice položíme víčkem dolů na utěrku. Jakmile vše dokonale vychladne, máme hotovo. Není to jednoduché?

