Nedělejte zbytečné chyby při vaření brambor: Budou zdravější a chutnější

Vaření brambor je pro někoho jen vhození brambor do hrnce. Tato taktika samozřejmě také funguje, ale nechcete si ještě více pochutnat? Máme pro vás tipy, jak uvařit brambory, aby byly chutnější a zdravější.

Pravděpodobně se brambory vaří v každé domácnosti a každý kuchtík má ten svůj fígl, jak na ně. Někdo nad jejich vařením mávne rukou s tím, že se v té vodě nějak prostě uvaří. Ale je spoustu způsobů a vychytávek, jak z brambor vytáhnout maximum, jak v chuti, tak v množství prospěšných látek.

Nejspíše není jediný správný postup, protože i odborníci ve vysokých kuchařských čepicích se v tomto ohledu nesjednotí. Nebudeme vám diktovat, jak brambory MUSÍTE připravovat, ale nabídneme vám postupy vážených šéfkuchařů.

Se slupkou nebo bez? Šéfkuchaři doporučují s ní. Zdroj: Profimedia

Jak to s bramborem bylo

Domovinou brambor je Jižní Amerika, kde se pěstovaly již před 8000 lety. K nám do Evropy se dostaly až kolem 16. století. Nejprve se pěstovaly jako okrasné rostliny v zahradách, poté se začaly objevovat i v kuchyních, kde pomalu, ale jistě začaly nahrazovat tuřín.

Není brambor jako brambor

Rozdělení brambor nejspíš znáte, ale ve zkratce si je zopakujeme, neboť každý typ je vhodný k různé úpravě:

Varný typ A – tzv. salátové brambory. Už samotný název napovídá, že se hodí do salátů. Nic ale nezkazíte, pokud je uděláte i jako přílohu, naopak! Jsou pevnější na skus a nerozvaří se.

Varný typ B – klasika, se kterou se můžete vrhnout na všechno.

Varný typ C – brambory, které obsahují velké množství škrobu, hodí se do bramboráku, bramborové kaše nebo těsta.

Se slupkou, nebo bez ní?

Opět sporné téma. Pokud se chystáte na ty se slupkou, nejprve odstraňte všechny podezřelé části, jako černé a zelené kousky nebo klíčky. Brambory omyjte a lehce přejeďte kartáčkem. Vaření se slupkou doporučuje i většina kuchařů, protože se tak zachová větší množství zdraví prospěšných látek.

Vaření brambor

Brambory by se neměly nechávat ve vodě déle, než je potřeba. Zbytečně byste se tím ochudili o důležité složky. Brambory by se měly vařit ze začátku zprudka několik minut, poté by se měl plamen stáhnout, z povrchu by se měla odstranit vzniklá pěna a na mírném plameni, když brambory jen tak lehce probublávají, by se měly nechat dovařit. Jakmile budou hotové, neprodlužujte jim čas ve vařící vodě a co nejrychleji je slijte.

Bramborová dužnina i bramborové slupky jsou velmi bohaté na draslík a obsahují i malé množství fosforu. Zdroj: profimedia.cz

Pečené brambory

Lidé se při přípravě hlavního jídla soustředí spíše na maso, ne na přílohu, což je veliká škoda, protože takové dokonale připravené vychucené brambory dokážou nadchnout i „masožrouta“. Podle šéfkuchaře Raymonda Blanca se v žádném případě nesmí k pečení brambor použít olivový olej. Výběr ideálního tuku je hlavní úkol, protože pak budou pečené brambory přesně takové, jaké je chceme mít – jednoduše vynikající. Jelikož se brambory pečou při vysoké teplotě, možná vás trkne, že olivový olej vysoké teploty nerad. Klidně se vám může stát, že vám při použití olivového oleje brambory zhořknou. Šěfkuchař Blanc používá nejraději husí sádlo, ale přiznejme si, že ho není úplně jednoduché sehnat. A v tom případě vám postačí olej slunečnicový.

V obchodě si zakupte brambory, které mají co nejméně škrobu, ty jsou na tento recept jako dělané. Po omytí si je rozkrájejte na čtvrtky a nechejte je povařit ve vodě přibližně 5 minut. Po zchladnutí brambory vyskládejte do pekáčku, kde byste měli mít nachystaný rozehřátý tuk nebo olej a šoupněte je do vyhřáté trouby (nastavené na 200 °C). V troubě budou asi 30 – 40 minut. Po vytažení z výhně trouby je dochuťte podle svého uvážení, ideální je sůl a rozmarýn.

Rozmarýnové brambory se hodí jako příloha k masu. Zdroj: OSDG/Shutterstock.com

Další tipy pro přípravu brambor

po slití uvařených brambor je nikdy nepřekrývejte pokličkou (zlojovatěly by)

přidávání mléka při přípravě bramborové kaše provádějte po částech a pomalu, jinak vám vznikne břečka

brambory by se měly vhodit až do vroucí vody nebo se horkou vodou přelít, aby se v nich uchovalo co nejvíce vitamínu C

při vaření brambor se používá cca 10 g soli na jedno kilo brambor, se solí to nepřehánějte

neexistuje univerzální čas vaření brambor, vše se odvíjí od typu (rozmezí může být 15 – 35 minut)

Zdroje: www.nasezahrada.com, www.apetitonline.cz, www.aazdravi.cz