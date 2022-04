Proč přidávat při vaření brambor do vody citron? Je to skvělý trik

Brambory se nikdy neomrzí a jsou chutnou a velmi variabilní přílohou. Je možné je připravit opravdu na nespočet zajímavých způsobů, protože se k nim hodí mnohá koření, bylinky, česnek a spousta dalších netradičních dochucovadel. Jedním z nich je i citron, který se přidává na konci vaření. Vyzkoušejte tento tip a dočkáte se gurmánského koncertu.

Vařené brambory jsou jedním z nejjednodušších pokrmů a také rychlým řešením přílohy, když se člověku nechce nic složitého vymýšlet. Pro někoho mohou být možná „nudné“, ale když je ozvláštníte něčím zajímavým, dá se z nich vykouzlit bravurní pochoutka s neodolatelným šarmem. Vyzkoušejte tajný trik šéfkuchařů! Připravíte tak brambory, které po vás budou chtít strávníci stále znova.

Tajnou přísadou je citronová šťáva

Šťáva z čerstvého citrusu je dokonalá a obyčejné vařené brambory posune o několik levelů výš. Ve výsledku je můžete ještě posypat čerstvě natrhanými bylinkami a v podstatě se ocitnete ve vonném ráji.

Chuť bramborové slupky je jedinečná a nenahraditelná, dodá bramborám šmrnc. Zdroj: shutterstock.com

Jak postupovat, aby nedošlo k opačnému efektu

Očištěné a pokrájené brambory dejte běžně vařit a až ve chvíli, kdy jsou skoro vařené, k nim přidejte půl sklenice citronové šťávy. Vše nechte ještě chvilku povařit a poté brambory slijte. Díky tomu budou brambory chutnat i vypadat jako z lepší restaurace. Vždy myslete na to, že citron je nutné dodat až v samotném závěru vaření. Pokud byste šťávu přidali do vody hned v začátku, brambory by nikdy nezměkly. V kyselém prostředí to prostě není možné.

Slupky z brambor se nemusíte vždy zbavovat

Brambory před vařením není nutné pokaždé loupat a týká se to nejenom nových brambor, ale i těch starších, když jsou ještě ve formě. Chuť slupky je totiž jedinečná a nenahraditelná a dodá bramborám šmrnc. A navíc?! Brambora vařená ve slupce si zachová mnohem více zdraví prospěšných látek. V případě, že je slupka silnější, opečte předem chvíli brambory na pánvi nebo v troubě. Nejenže zkřehnou, ale ve výsledku budou i příjemně křupavé.

Brambory nakrájejte na větší kusy podobné velikosti, aby se propékaly rovnoměrně. Zdroj: shutterstock.com

Citronové brambory si můžete i upéct

Co budete potřebovat:

brambory

čerstvou citronovou šťávu

olivový olej

sušené oregano

česnek

petržel

sůl a pepř

Postup

Brambory nakrájejte na větší kusy podobné velikosti, aby se propékaly rovnoměrně. Dejte si předehřát troubu na 180 °C. Vložte brambory do větší nádoby a smíchejte je s olivovým olejem, česnekem, oreganem, solí a pepřem. Jemně vše promíchejte, aby se veškeré ingredience dostatečně propojily. Brambory vysypte na plech vyložený pečicím papírem a pečlivě je rozložte tak, aby se vzájemně nedotýkaly, budou se lépe propékat. Pečte tak 45 minut a vyzkoušejte, jestli jsou dostatečně měkké a křupavé. V tento moment je polijte předem připravenou citronovou šťávou, posypte petrželkou a dejte je ještě tak na 10 minut dopéct.

Dobrou chuť.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.recepty-zde.cz, www.igurmet.cz