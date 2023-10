Brambory nesmí chybět v žádné domácnosti. Chcete ale poradit jednoduchý trik, kterým si ušetříte spoustu práce? Je to jednoduché, stačí jen nevyndávat brambory ze síťky, podívejte.

Historie brambor vás možná překvapí. Je totiž velice zajímavá. Jejich vlastí je Jižní Amerika. Brambory se na jejím území pěstovaly již 5000 let předtím, než byly v 16. století přivezeny i k nám do Evropy. Tam si ale brambor nevážili, dokonce se jich 200 let báli. Lid je považoval za pohanské a dokonce zdraví ohrožující. Když všichni lidé brambory odmítali, ujali se jich mniši. Zdobili jimi své klášterní zahrady a během třicetileté války je přinesli do Prahy. Zachutnaly tak, že je po čase začali jíst i měšťané a poté dokonce i šlechtici. Brambory se postupně dále rozšiřovaly, až byly všude k mání a všichni si je přímo zamilovali. Dnes jsou nezbytnou součástí každé kuchyně.

Hodí se ke všemu

Potravina, která je vhodná k prakticky každému jídlu. Brambory se dají připravit jako hlavní chod, to se obvykle podávají v zapečené formě, nebo nasladko s tvarohem, či jako sladké placky s marmeládou. Způsobů zpracování je spousta a kuchaři stále vymýšlejí další. Ať už se slupkou nebo bez, vždy se z nich dá vytvořit unikátní pokrm. Využíváme je již po staletí a jsou považovány za nejčastěji používanou přílohu vůbec. Nejčastěji jsou však podávány vařené, zapečené nebo šťouchané.

close info Profimedia zoom_in Šťouchané brambory jsou zkrátka klasika.

Síťka z obchodu vám ušetří spoustu práce

Šťouchané brambory patří k přílohovým klasikám. Ale zabere to zbytečně moc času. Proč to dělat složitě, když to jde i jednoduše. Díky tomuto triku si ušetříte čas s omýváním, krájením a šťoucháním. Jednoduše již do vroucí vody vložte neoloupané brambory i se síťkou z obchodu. Až je budete mít uvařené, stačí brambory zmáčknout a přes síťku se vám vymačká pouze jejich vařený obsah, takřka bez slupek. Ušetříte si tím zbytečnou práci s loupáním.

