Nejúžasnější brokolicovou polévku umí jen světoznámý Gordon Ramsay. Podívejte

Brokolice je zelenina, vůči které má spousta z nás mnoho předsudků. Často jsme ji schopni konzumovat jen v určitých úpravách. V zahraničí je brokolice používána mnohem častěji než u nás. Zelená zelenina je nabitá vitamíny a minerálními látkami. Dejte brokolici šanci v podobě polévky od světoznámého a obávaného kuchaře Gordona Ramsayho. Už nikdy ji nebudete vařit jinak!

Brokolice je milovaná i nenáviděná zelenina. Často za to může ne zcela chutná úprava - a je to škoda. V zahraničí se brokolice těší poměrně velké oblibě. K dostání jsou i její mladší výhonky, které nádherně křupou a jsou ohromně šťavnaté. Navíc by brokolice hledala mezi ostatní zeleninou jen těžko konkurenci, pokud by šlo o otázku příznivého vlivu na lidský organismus.

Brokolici sluší rychlá úprava

V souvislosti s brokolicí je zelená skutečně barvou, která symbolizuje pohyb vpřed. Tato košťálová zelenina má na lidský organismus až neuvěřitelně blahodárné účinky. Naleznete v ní poměrně vysoký obsah vitamínu C a vitamínů skupiny B. Zároveň je skvělým zdrojem draslíku a hořčíku, což jsou prvky, jejichž nedostatek může způsobit svalové křeče.

V brokolici najdete i slušnou zásobu železa. Nezanedbatelný je i obsah vlákniny, která je klíčová pro správně fungující trávicí systém. Brokolice je vhodná při prevenci proti rakovině, diabetu a má protisklerotické vlastnosti. I to jsou důvody, proč byste jí měli dát ve svém jídelníčku šanci. Až ji budete připravovat příště, vzpomeňte si, že brokolice je zelenina, která nestojí o zdlouhavou přípravu. Pokud ji budete hodinu péct v troubě s kuřetem, příliš cenných látek v ní nezůstane. Sluší jí krátké podušení na páře, nebo rychlé restování.

Geniální brokolicová polévka Gordona Ramseyho

Vyzkoušet můžete i brokolici jako základ pro krémovou polévku. Jsme si jisti, že v této úpravě ji rozhodně vezmete na milost. Uvařte si ji podle světoznámého kuchaře Gordona Ramseyho:

Brokolice by měla být co nejčerstvější, pevná, krásně sytě zelená. Budete-li mít pocit, že pruží a její barva bude nažloutlá, raději ji nechte v obchodě. Připravte si tři kusy této zeleniny. Z každého odstraňte košťál a brokolici rozeberte na růžičky. Mezitím si do většího hrnce dejte vařit vodu. Jakmile je vroucí, osolte ji. Vhoďte do ní růžičky brokolice, znovu osolte a přiklopte poklicí. Výkon varné desky dejte na nejvyšší stupeň, aby se voda nepřestala vařit a ponechte brokolici v bublající lázni zhruba tři a půl minuty. Mezitím si připravte aromatičtější kozí sýr, ideálně váleček s plísní na povrchu, a nakrájejte jej na plátky.

Brokolice by rozhodně neměla být zvadlá, nebo mít nažloutlou barvu. Zdroj: Profimedia.cz

Pracujte rychle

Po necelých čtyřech minutách má brokolice nádhernou smaragdovou barvu a je měkká. Rychle ji přeceďte, vývar ale nevylévejte, schovejte jej na později a vložte zeleninu do mixéru. Do poloviny nádoby přilejte brokolicový vývar a rozmixujte. Nejprve nechte mixér párkrát pulzovat, pak jej zapněte na delší dobu, dokud nebude polévka krásně krémová. Podle chuti dosolte. Na dno hlubokého talíře si připravte pár vlašských ořechů a dvě kolečka kozího sýra. Polévku nalijte okolo, opepřete a zakápněte olivovým olejem.

