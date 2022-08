Fantastické brownies z červené řepy: Zdravější sladkost nenajdete

Milujete sladké? Tak to byste měli vyzkoušet populární čokoládový moučník. Upečte si brownies z červené řepy. Sklidíte úspěch, a navíc budete servírovat naprosto zdravou a lehkou delikatesu.

Opěvovaná červená řepa si zaslouží doslova úctu. Jedná se o velice zdravou zeleninu, která je velmi užitečná pro lidský organismus. Obsahuje totiž vysoký podíl minerálů, vitamínů a vlákniny, a je tak skvělým základem každého jídelníčku. Často je využívanou surovinou při redukčních dietách a je výbornou prevencí před srdečními chorobami, protože kromě jiného velmi pozitivně ovlivňuje krevní tlak. A pokud patříte mezi aktivní sportovce, dokonale zlepší nejen váš výkon, ale doslova vybičuje i vaši vytrvalost.

Jaká tajemství v sobě červená řepa skrývá?

Tato významná zelenina je plná vitamínů C a vitamínů skupiny B. Zároveň je v ní vysoký podíl sodíku, vápníku, hořčíku, draslíku a mikroprvků jako například rubidia a caesia. Naprosto skvělý je i obsah rostlinných barviv, tzv. antokyanů, které zabraňují křehkosti cév, protože rozšiřují věnčité tepny a zpevňují stěny vlásečnic.

Opěvovaná červená řepa si zaslouží doslova úctu. Jedná se o velice zdravou zeleninu, která je velmi užitečná pro lidský organismus. Zdroj: shutterstock.com

Co vše červená řepa umí

Významné jsou její močopudné účinky, díky nimž je vylučována z organismu nadměrná sůl. Řepa je také skvělým pomocníkem pro správnou činnost žaludku, protože povzbuzuje nejen jeho činnost, ale i tvorbu žluči. Obsažená vláknina usnadňuje funkci střev a je velmi nápomocná při detoxikaci těla.

Syrovou šťávu by měli konzumovat všichni s nemocnými játry, při ateroskleróze a nedostatku červených krvinek. Každá žena jistě ocení i její pozitivní vliv na kvalitu vlasů, nehtů a pokožky. A dokonce vyvolává dobrou náladu a odstraňuje jedovaté látky z mozku.

Brownies z červené řepy

Brownies z červené řepy by byl opravdu hřích nezkusit. Zdravější moučník snad ani neexistuje. A nemusíte se vůbec bát pro někoho nepříjemné řepné chuti, v tomto dezertu se naprosto ztratí a bude chutnat dětem i dospělým.

Připravte si:

500 g červené řepy

200 g hořké čokolády

100 g oleje

2 lžíce kakaa

150 g hladké mouky

100 g třtinového cukru

1 lžičku mleté skořice

2 lžičky prášku do pečiva (nemusí být)

sůl

Nejprve si uvařte očištěnou červenou řepu do měkka a nechte ji zcela vychladnout. Zdroj: shutterstock.com

Jak na to?

Nejprve si uvařte očištěnou červenou řepu do měkka a nechte ji zcela vychladnout. Potom ji oloupejte a rozmixujte najemno tyčovým mixérem. V připravené nádobě společně promíchejte mouku, cukr, kakao, skořici a prášek do pečiva. Začněte přidávat postupně i olej a rozmixovanou řepu společně s nadrobno nasekanou čokoládou. Vzniklé těsto dokonale vymíchejte, aby bylo krásně hladké, a nalijte ho do dortové formy. Následně vložte brownies do předem vyhřáté trouby na 180 °C a pečte tak 30 minut.

Extra tipy

Jakmile koláč vychladne, potřete ho rozpuštěnou čokoládou a ozdobte ho višněmi, rybízem nebo ovocem dle vlastní chuti.

Do těsta můžete přidat kromě čokolády i sekané ořechy nebo mandle, řepné brownies tak získá ještě další rozměr.

Zdroje: www.celostnimedicina.cz, www.vareni.cz, www.zelene-zdravicko.cz