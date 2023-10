Představte si dokonalou snídani nebo svačinku, kterou můžete připravit za pouhých deset minut. A co je ještě lepší, je zdravá, lehká a plná chuti! Desetiminutová jablečno-mrkvová buchta vás překvapí svou jednoduchostí a nádhernou texturou, navíc neobsahuje žádnou mouku. Tady je recept.

Nastává sezóna dozrávání jablek. Nechte se inspirovat skvělým receptem na rychlou a zdravou buchtu, ve které nenajdete ani špetku mouky, tudíž si ji mohou vychutnat i osoby s intolerancí na lepek. Tento moučník je navíc velmi zdravý, protože hlavní ingrediencí je kromě jablek ještě také mrkev.

Na přípravu jablečno-mrkvové buchty od Domácího vaření se můžete podívat v YouTube videu:

Recept na jablečno-mrkvovou buchtu bez mouky

Na jablečno-mrkvovou buchtu budete potřebovat nastrouhanou kůru a šťávu z jednoho citrónu, 3 středně velká jablka, která nahrubo nastrouhejte, tři větší mrkve, které také nahrubo nastrouhejte. Dále pět malých vajec, lžičku kakaa, půl lžičky skořice, 2 lžíce rumu, 50 g rozinek, 50 g sekaných ořechů, 60 ml slunečnicového oleje a dvě odměrky, což je 50 g vanilkového, čokoládového nebo banánového proteinu. Nezapomeňte ani na dvě polévkové lžíce Psyllia a jeden prášek do pečiva.

close info Shutterstock zoom_in Sezóna jablek se blíží

Smíchejte všechny ingredience kromě bílků dohromady. Poté si ušlehejte sníh z bílků a jemně ho do směsi vmíchejte. Dortovou formu vyložte pečicím papírem a vylijte do ní směs. Troubu předehřejte na 200 stupňů, vložte do ní formu, stáhněte na 170 stupňů a pečte asi čtyřicet minut.

Počkejte, než koláč vychladne, a až poté krájejte ostrým nožem. Pamatujte, že pokud byste buchtu krájeli horkou, bude se vám rozpadat.

