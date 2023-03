buchtičky se šodo podle babiček

Kdo by je neznal? Dukátové buchtičky se šodó jsou prostě vzpomínka, kteoru je pěkné občas „oživit“…

Říká se, že děti mají rády jednoduché pokrmy. Žádné chuťové experimenty a „pičičnadičky“. V dospělosti se chutě mění a my toužíme zažít něco extra. Ať už jde o masité pokrmy, exotické suroviny, koření nebo úpravu pokrmů. Ale přesto, uričtá touha vrátit se (alespoň na chvíli) do dětství přetrvává. Proto si občas – z čisté nostalgie – připravíme jídlo, které jsme mívali v dětství… „Já si občas uvařím krupicovou kaši nebo mlíkovou polévku, kterou dělávala moje babička. Obojí jsou to vesměs rychlá jídla a tak, když muž není doma a já nemusím vyvařovat nic masového, tak mi tohle stačí,“ říká naše čtenářka Blanka z Lovosic.



Vzpomínka na talíři

Buchtičky se šódó sice nepatří mezi jednoduché pokrmy, které za patnáct minut „uklohníte“ na vařiči, ale přesto je fajn si je někdy udělat. Obzvlášť pokud máte děti (nebo vnoučata) a chcete jim dopřát stejný zážitek, jaký jste mívali v dětství vy… Proto neváhejte a připravte jim tuhle nebývalou lahůdku. Obzvlášť když dnes se dá udělat s větší časovou i finanční úsporou. Jediný rozdíl je v tom, že klasické šódó zaměníte s vanilkovým pudinkem. Malí jedlíci tenhle podvod neodhalí a dospělí? Ti vám tuhle drobnost odpustí.

Nejdříve základ: Dukátové buchtičky

Hlavní věc v tomhle pokrmu jsou dukátové buchtičky. Ty si připravíte celkem snadno: Nejdříve si z vlažného mléka, droždí, mouky a trocha cukru nechte vzejít kvásek. Mezitím v míse smíchejte 250 g hladké mouky, 40 g krupicového cukru, 1 žloutek, 50 g změklého másla. Nakonec přidejte kvásek a vypracujte pevné těsto, které pak nechte na teplém místě kynout zhruba hodinu. Jakmile těsto zdvojnásobí objem, vymodelujte z něj malé buchtičky, které potřete olejem a dejte jedu vedle druhé do malého pekáčku. Dukátové buchtičky pečte při 180°C asi 20 minut. Hotové buchtičky nechte vychladnout, rozeberte je na jednotlivé kousky a naaranžujte na talíř. Pak už záleží na vás, jestli dáte přednost jednoduché – pudinkové variantě - nebo originálnímu šodó.



Varianta 1: Když chcete šodó...

Ve vodní lázni vyšlehejte 4 žloutky, ¼ lžíce drcené vanilky, 250 ml bílého vína a 80 g cukru. Šodó nalijte na buchtičky ještě, když je horké. Je to zázračně dobré a vaši mrňousové na to určitě budou (stejně jako vy) dlouho vzpomínat.



Varianta 2: Když chcete pudink...

Dejte vařit 500 ml mléka s 5 lžícemi cukru a 1 balíček vanilkového cukru. Jakmile směs začne bublat, přidejte do ní 150 ml mléka, ve kterém jste rozmíchali 1 vanilkový pudink. Hotový pudink poznáte podle toho, že zhoustne. A to je právě ten nejlepší okamžik, kdy ho rychle vzít z plotny a přelít ho přes naservírované buchty. Dobrou chuť!

