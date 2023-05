Bujon z medvědího česneku. Úplně nejlepší způsob, jak ho mít po ruce celý rok

Poštěstilo se vám a nasbírali jste si medvědí česnek? Co teď s ním? Medvědí česnek lze využít mnoha způsoby a receptů na chutná jídla najdete celou řádku. Znáte ale bujon z medvědího česneku?

Nasbírali jste si už medvědí česnek?

Medvědí česnek je u nás dobře známá a oblíbená divoká bylinka. I když teoreticky dobře víme, jak poznat medvědí česnek od jedovaté konvalinky nebo ocúnu, čas od času někdo šlápne vedle nebo spíš utrhne, co neměl. Otrava jinými druhy divokých toxických roslin je možná, a proto buďte obezřetní nejen při sběru, ale i při zpracování. Než se vrhnete na úpravu, ujistěte se, že skutečně máte medvědí česnek, který voní po česneku. Neznalým se doporučuje počkat do květu, kdy jej poznáte bezpečně.

Medvědí česnek do polévky i stokrát jinak

Jak připravit bujon do polévek z medvědího česneku vám prozradí toto minutové video. Bujon je totiž hotový rychle.

Medvědí česnek lze zpracovat mnoha způsoby. Oblíbené jsou například bylinná sůl či pesto, lze jím ochutit oleje i octy, ale jako u všech bylin i plodin je medvědí česnek nejlepší čerstvý. Do omáček, salátů a polévek se velmi hodí, přidat jej můžete i do omlet, rýže či k těstovinám. Díky jemnější chuti je to bylina velmi dobře použitelná. A v jídle ji proto dobře snáší vesměs všichni. Pokud však nemáte na zpracování medvědího česneku čas, nevadí. Omytý, osušený a pokrájený česnek můžete jednoduše zmrazit a použít, až budete vařit nebo mít čas na zkoušení různých receptů.

Listy medvědího česneku můžeme také jen nasekat a zamrazit. Zdroj: Ahanov Michael / Shutterstock.com

Proč je medvědí česnek tak oblíbený?

Divoká bylinka jako medvědí česnek je zajímavá pro nás všechny nejen proto, že je zdarma a chutná, ale také pro své zdravotní účinky. Listy obsahují antioxidanty - látky pomáhající k očistě těla, především ledvin a jater, čímž působí pozitivně také na obranyschopnost těla. Pomáhá funkci srdce a cév, trávicího traktu, díky protizánětlivým a antibakteriálním vlastnostem je to vlastně lidový všelék.

V lidové medicíně se proto používal především pro podporu trávení, při léčbě dýchacích obtíží a pro pozitivní účinky na kardiovaskulární systém. Pokud ale užíváte léky na ředění krve, měli byste si dát medvědí česnek jen do jídla. Delších léčebných kúr z této byliny se raději vyvarujte.