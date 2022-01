Buřty na černém pivu podle Punčocháře: Toto je recept pro skutečné chlapy

Buřty na pivě jsou mnohými vnímány jako velmi rychle nachystaná pochutina k pivu. Tento známý pokrm si však bezesporu zaslouží mnohem větší uznání. Když si totiž s jeho přípravou dáte trochu více práce a kromě špekáčků, cibule, piva a rajčat k němu přidáte ještě několik surovin navíc, vznikne lahůdka, kterou se nemusíte stydět naservírovat ani k obědu či večeři.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, lidovky.cz, fresh.iprima.cz

Konzumace špekáčků je spojená hlavně s letním obdobím, kdy si nad otevřeným ohněm můžeme buřty sami opéct a poté v dobré společnosti rodiny nebo přátel zkonzumovat. Jenže co dělat, když nás chuť na špekáček přepadne v zimě, kdy je zkrátka venkovní opékání nemožné? Zkuste si buřty upéct v troubě.

Buřty na pivě jsou k dostání v mnoha hospodách, kde se podávají jako jednoduchá chuťovka k pivu. A právě tak jsou takto připravené špekáčky mnohými vnímány. Ne jako plnohodnotný pokrm, ale spíše jako hospodská klasika. Toto označení ale buřtům na pivě připadlo tak docela neprávem. Když je totiž připravíte poctivě a vložíte do nich více úsilí a času, nejenže z nich bude skvělé občerstvení k pivu, ale klidně také nešizený oběd nebo večeře.

Při přípravě buřtů na pivu je stěžejní kvalita špekáčků. Zdroj: Shutterstock

Buřty na černém pivu trochu jinak

Ten úplně nejklasičtější recept na buřty na pivu pracuje jen s hrstkou ingrediencí, jako jsou špekáčky, rajčata nebo kečup, cibule, nejrůznější koření a pochopitelně pivo. Všechny suroviny se nakrájí, smíchají, zalijí v pekáčku pivem a dají péct. Takto připravené buřty na pivu ale na nikoho žádný velký dojem neudělají, snad jen skutečně na hospodského štamgastu, který už v sobě několik piv má.

Když budete ale pracovat se špekáčky s vysokým obsahem masa, česnekem, bobkovým listem, třtinovým cukrem a vinným octem, rázem se vám dostane výrazně chutnějšího pokrmu, který s kouskem dobrého chleba skvěle poslouží jako chuťovka k pivu, ale také jako hlavní jídlo. Když k buřtům navíc přidáte mleté chilli, u mužského osazenstva se pokrm dočká ještě většího aplausu.

Při přípravě špekáčků na pivě je třeba pracovat obdobně, jako když vaříte guláš, a to hlavně co se cibule týče. Ta totiž omáčku, v níž se buřty koupou, krásně zahustí. Cibulí tedy nešetřete a klidně jí přidejte tolik, kolik máte špekáčků. K buřtům na pivě se nejvíce hodí tmavé pivo. Je jemnější, sladší a zároveň dodá omáčce krásnou barvu. Pokud ale zrovna nemáte tmavé pivo doma a nechce se vám pro něj běžet do obchodu, klidně použijte pivo světlé.

Buřty na pivu podle Jana Punčocháře

Buřty na pivu jsou známou lahůdkou. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

6-8 špekáčků (ideálně s vyšším obsahem masa)

4 větší cibule

200 g papriky

250 g rajčatového protlaku

1 celou chilli papričku (případně sušené mleté chilli)

1 větší bobkový list

3 stroužky česneku

1 l černého piva

červený vinný ocet

velkou hrst hladkolisté petržele

majoránka

tymián

třtinový cukr

med

sádlo

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si oloupeme špekáčky a nakrájíme je na větší kousky. Klidně i dvoucentimetrové špalíčky. Vezmeme si pánev, rozehřejeme ji a nakrájené špekáčky v ní jen krátce nasucho orestujeme. Mezitím si nakrájíme nahrubo cibuli a česnek.

Pánev se špekáčky odstavíme a na sporák si namísto ní položíme hrnec (ideálně silnostěnný), který je možné vložit do trouby. V hrnci necháme rozpustit zhruba jednu větší lžíci sádla, orestujeme na ní cibuli a přisypeme jednu až dvě lžíce cukru. Cukr necháme jen lehce zkaramelizovat a ve chvíli, kdy začne byť jen mírně hnědnout, do hrnce přidáme také česnek, bobkový list, nakrájenou papriku, pár kapek vinného octa, rajčatový protlak, trochu tymiánu a nasekanou chilli papričku, případně asi půl lžičky mletého chilli. Všechno promícháme, dochutíme medem, solí a pepřem a necháme zarestovat. Nakonec do hrnce přilijeme litr piva, přikryjeme hrnec poklicí, zmírníme plamen a všechno společně necháme asi 15 minut vařit. Jde o to, aby se nám podařilo zredukovat omáčku asi na polovinu.

Nakonec k omáčce přidáme orestované špekáčky, opět přiklopíme a hrnec vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C. Asi po patnácti minutách pečení z hrnce sundáme poklici a vrátíme jej do trouby na dalších 10-20 minut, aby omáčka chytla správnou barvu.

V úplném závěru do omáčky vmícháme trochu majoránky a nasekanou petržel a podáváme. V nejlepším případě s chlebem a vychlazeným pivem. Dobrou chuť!