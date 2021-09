Bylinkový med je úžasná věc: Znásobí se chuť i zdravotní účinky. Jak na něj?

Máte rádi med, ale chtělo byt to změnu? Vyzkoušejte med s bylinkami. Jeho příprava je velmi jednoduchá. Dá vám možnost použít kombinace, které máte opravdu rádi a bylinkový med může být i krásným dárkem. Kdo by nechtěl med ovoněný skořicí nebo levandulí?

Bylinkový med na tucet způsobů

Minulý rok dostali rodiče dárek od známého z Chorvatska. Ivica má rád jídlo a malé dárky posílá známým do všech koutů Evropy. Dostali už olivový olej, mandle a naposledy to byl med. Ale ne ledajaký, byl to med bylinkový, respektive s bylinkami. Nešlo totiž o léčivky svařené v hustém sirupu z cukru, ale o pravý med smíchaný s bylinkami. Z etikety na sklenici jsme se dozvěděli, že Chorvati používají spoustu koření i bylin a běžně vyrábějí asi tucet různých ochucených medů.

Med je chutný a zdravý, s bylinkami bude ještě voňavější. Zdroj: Jag_cz / Shutterstock.com

Proč přidávat bylinky do medu

Říkáte si, proč pořád někam cpát ty byliny? A proč ne. Pokud vás to potěší, máte rádi trochu extra péče a smysl pro detail, mohl by se vám líbit i bylinkami ovoněný, ale také dochucený med. Můžete zvolit jakoukoli kombinaci. Vyrobit si desítky mini skleniček, nebo dvě pořádné sklenice s nejvoňavějšími bylinkami či kořením ze zahrady. Nebojte se, výsledky nejsou vůbec špatné. Med rozhodně není ideální na absorpci léčivých silic a látek obsažených v léčivkách. Rozhodně nepředčí alkohol nebo oleje. Ale i tak částečně pohltí látky obsažené v bylinách a pokud je pomelete na velmi jemný prášek, můžete je také v medu ponechat a necedit. Kde začít?

Bylinky a kombinace koření

Na podomácku vyrobený med s bylinami budete potřebovat vhodné sklenice, med, koření a bylinky. Zvažte, jaké kombinace máte nejraději, do medu se dobře hodí šalvěj, citronový tymián, skořice, rozmarýn, meduňka, zázvor, ale také levandule nebo heřmánek. Pokud byste chtěli vyzkoušet různé léčivé kombinace, pak se doporučuje tymián, máta, meduňka a pískavice proti angíně a kašli. Na žaludek a trávení zkuste bazalku, heřmánek, skořici, kardamom a kurkumu. Rozmarýn, meduňka a zázvor pomohou v medu s nachlazením a na odkašlávání se doporučuje jitrocel nebo lipový květ. Tyto všechny byliny, ať už sušené nebo čerstvé, lze vmíchat do medu. Pro obě metody je vhodný poměru bylin a medu 1:4.

Bylinky nejsou jen léčivé, ale i chutné a voňavé. Zdroj: lola1960 / Shutterstock.com

Výroba bylinkového medu luhováním

Podle tekutosti medu a času, který chcete přípravě věnovat, zvolte vhodnou metodu. Tekutý med můžete smísit se sušenými nebo v rukou promnutými čerstvými bylinkami. Na dno sklenice nasypte bylinky nebo koření, zalejte tekutým medem a promíchejte. Dobré promíchání hustého medu s lehoučkými bylinkami chvilku potrvá. Nedělejte si s tím hlavu. I když zůstanou v medu bublinky, nic se neděje. Stejně musíte nechat bylinky v medu alespoň dva týdny. Během této doby dobře uzavřené sklenice několikrát otočte, aby se bylinky promísily s medem. Bylinky nebo koření můžete v medu nechat, anebo je sceďte. Záleží jen na vás, jak chcete med prezentovat.

Vyberte si bylinky nebo koření, které máte nejraději. Velmi příjemná je v medu skořice. Zdroj: artproem / Shutterstock.com

Rychlejší příprava zahříváním medu

Na tekutý, hustší, ale i zcela zcukernatělý med můžete použít postup, při kterém se med s bylinami zahřívá. Pozor! Při zahřívání byste neměli nikdy překročit teplotu 40 stupňů Celsia. Vyšší teplota degraduje nutriční hodnoty medu, a to určitě nechcete. Při této metodě budete potřebovat hrnec nebo rendlík, ve kterém budete opakovaně med i s bylinami zahřívat. Směs zahřívejte a nechejte zchladit několikrát až do okamžiku, kdy budete spokojení s její chutí. Poté směs sceďte a uchovejte v čistých dobře uzavřených sklenicích.

Bylinky scezené z medu nevyhazujte. Můžete je dál použít do čaje nebo do marinád.

